DAZN-Original "The Making of" mit Ronaldo, Neymar und Mourinho

Mit dem DAZN-Original "The Making Of" präsentiert der Livesport-Broadcaster ab dem 9. August weltweit die erste über alle Märkte verfügbare Eigenproduktion. Die Dokuserie besteht aus insgesamt neun Teilen, in denen die wichtigsten Spiele von drei der größten Ikonen des modernen Fußballs näher beleuchtet werden.

Jedes dieser Spiele hat auf eine bestimmte Art und Weise dazu beigetragen, dass die Superstars Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. sowie Fußballtrainer José Mourinho zu den außergewöhnlichen Persönlichkeiten wurden, die sie heute sind.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Alle Teile stehen ab dem 09. August auf DAZN zum Abruf bereit.

Intime Einblicke in das Innenleben der Weltstars

Die neunteilige Dokuserie ermöglicht dem Zuschauer einen einzigartigen Blick auf die Spiele, die das Leben der heutigen Weltstars maßgeblich beeinflusst haben. Ronaldo, Neymar und Mourinho geben dem Zuschauer intime Einblicke zu den von ihnen selbst ausgewählten Partien, sprechen über die Emotionen, die sie mit diesen verbinden und über die Auswirkungen, die diese Spiele auf ihre Karrieren hatten.

Fans bekommen dabei sehr persönliche Einblicke in das Innenleben der Protagonisten, die es so in der Öffentlichkeit noch nicht zu sehen gab. Zusätzlich kommen ehemalige Mitstreiter und Weggefährten wie John O'Shea, Rafael Alcántara, Roberto Carlos oder Julio Cesar zu Wort. Und auch Journalisten wie Raphael Honigstein, die über das jeweilige Spiel berichtet haben, sowie Fans, die selbst bei den jeweiligen Spielen im Stadion waren, schildern ihre Eindrücke.

Aufstieg von CR7, Mourinhos Triumph im Old Trafford und Traumtor von Neymar Jr.

Ronaldo spricht unter anderem über seinen berühmten Auftritt für Sporting Lissabon gegen Manchester United im Jahr 2003. Dieses Spiel gilt als ausschlaggebend für seinen Transfer nach Manchester und markiert damit den Beginn seiner Weltkarriere.

Mourinho blickt zum Beispiel auf seinen legendären Champions-League-Sieg mit dem FC Porto aus dem Jahr 2004 zurück. Neymar Jr. erlebt ein weiteres Mal das legendäre Spiel vor seinem Wechsel nach Europa, als er für den FC Santos gegen Flamengo mit Ronaldinho im Jahr 2011 das Tor schoss, das später den begehrten FIFA-Puskás-Award für das Tor des Jahres gewann.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, freut sich auf die internationale Eigenproduktion von DAZN: "Unsere DAZN-Originals zielen immer darauf ab, die Fans zu begeistern und ihnen die Sportarten und Athleten näher zu bringen, die sie lieben. 'The Making Of' schafft dies nicht nur auf außergewöhnliche Art und Weise, sondern bietet den Fans exklusive und so noch nie dagewesene Einblicke in das Seelenleben dreier Weltstars."