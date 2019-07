Türkei: Trabzonspor verpflichtet Ex-Chelsea-Star John Obi Mikel

Trabzonspor hat Mittelfeldspieler John Obi Mikel verpflichtet. Wie der türkische Erstligist nun offiziell bekanntgab, kommt der Nigerianer ablösefrei vom FC Middlesbrough und unterschreibt einen Zweijahresvertrag inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Mikel, der Anfang 2019 nach zwei Jahren in China bei Tianjin Teda nach Europa zurückgekehrt war, wird bei Trabzon rund 1,5 Millionen Euro pro Saison verdienen. In der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit war der 32-Jährige Stammkraft beim englischen Zweitligisten Middlesbrough und absolvierte 18 Partien in der Championship (ein Tor).

Mikel, der aktuell mit Nigeria am Afrika Cup in Ägypten teilnimmt, hatte von 2006 bis 2017 für den FC Chelsea gespielt. Für die Blues absolvierte er 372 Pflichtspiele, wurde zweimal englischer Meister und gewann 2012 die Champions League.

Mit Trabzon, Vierter der abgelaufenen Süper-Lig-Saison, spielt Mikel kommendes Jahr in der Europa League.