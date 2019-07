Ehemaliger Frankreich-Kapitän Patrice Evra beendet seine Karriere

Der ehemalige französische Nationalspieler Patrice Evra hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. "Meine Spielerkarriere ist offiziell beendet", sagte der 38-Jährige in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport. Der Linksverteidiger war bereits seit über einem Jahr vereinslos.

Evra möchte sich nun einer möglichen Trainerkarriere widmen. Derzeit arbeitet er an seiner B-Lizenz, die A-Lizenz will er direkt anschließen: "In anderthalb Jahren möchte ich die Qualifikation haben, um ein Team zu trainieren", erklärte der frühere Kapitän der französischen Nationalmannschaft.

Evra verbrachte einen Großteil seiner Karriere bei Manchester United, mit den Red Devils gewann er 2008 die Champions League und fünfmal die englische Meisterschaft. Im Trikot von Juventus Turin ließ der Abwehrspieler drei italienische Meisterschaften folgen. 81 Mal stand Evra für die französische Nationalmannschaft auf dem Rasen, 2006 wurde er mit der Equipe Tricolore Vize-Weltmeister.

Evra und die Skandale: Karate-Tritt, Streik und PSG-Beleidigung

Evra sorgte während seiner Karriere aber auch immer wieder für Negativschlagzeilen. 2010 soll er zu den Anführern des Streiks der französischen Nationalmannschaft bei der WM gehört haben, 2017 wurde er nach einem Karate-Kick gegen einen Zuschauer von seinem damaligen Klub Olympique Marseille freigestellt.

Im März diesen Jahres beschimpfte er die Mannschaft von Paris St. Germain nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester United in einem Snapchat-Video als "Bande von Schwuchteln".