Gold Cup: USA nach Sieg über Jamaika dank Weston McKennie und Christian Pulisic im Finale

Die USA haben beim Gold Cup 2019 mit einem 3:1 (1:0)-Sieg über Jamaika das Finale erreicht. In Szene traten besonders Schalker Weston McKennie und Ex-Dortmunder Christian Pulisic.

Die USA treffen nun im Finale des Gold Cups in der Nacht von Sonntag auf Montag (3 Uhr live auf DAZN) auf Mexiko, die sich zuvor gegen Außenseiter Haiti durchgesetzt hatten.

McKennie (9.) brachte die USA früh in Führung, in der 16. Minute musste die Partie wegen eines starken Gewitters für 87 Minuten unterbrochen werden. Davon unbeeindruckt traf Pulisic (52./87.), der vom BVB zu Europa-League-Sieger FC Chelsea gewechselt war. Shamar Nicholson (69.) gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für den Finalisten von 2015 und 2017.

Am Sonntag könnte es für den US-amerikanischen Fußballverband (USSF) historisch werden: Zum ersten Mal in der Geschichte des Verbandes können sowohl die Frauen-Auswahl - im WM-Endspiel gegen Europameister Niederlande (17.00 Uhr live auf DAZN) - und die Herren am selben Tag einen Titel gewinnen.

Der Gold Cup ist das kontinentale Turnier für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibikstaaten. Der Wettbewerb wird in diesem Jahr in den USA, Costa Rica und Jamaika ausgetragen.