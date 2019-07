Copa America: Lionel Messi fliegt bei Argentiniens Sieg im kleinen Finale vom Platz

Für Lionel Messi ist die Copa America in Brasilien mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Der mehrfache Weltfußballer sah im Spiel um Platz 3 gegen Chile in der Arena Corinthians in Sao Paulo in der 38. Minute die Rote Karte.

Vorausgegangen war ein heftiges Gerangel zwischen Messi und Chiles Abwehrspieler Gary Medel an der Grundlinie und eine minutenlange Unterbrechung, in der Schiedsrichter Mario Diaz de Vivar aus Paraguay alle Hände voll zu tun hatte, die Spieler zur Ruhe zu bringen.

Nach Betrachtung der Videobilder blieb der Unparteiische bei seiner Entscheidung. Neben Messi wurde auch Medel des Feldes verwiesen. Die Rote Karte gegen Messi schien eine überharte Entscheidung zu sein. Der 32-Jährige schien sich lediglich gegen die Rempler und einen angedeuteten Kopfstoß von Medel zur Wehr zu setzen.

Higuain und Dybala schießen Argentinien zum Sieg

Für Messi war es im 135. Länderspiel die zweite Rote Karte. Die erste stammt aus einem Freundschaftsspiel im August 2005 gegen Ungarn. Zum Zeitpunkt von Messis Hinausstellung führte Argentinien bereits mit 2:0 durch die Treffer von Gonzalo Higuain und Paulo Dybala. Dem früheren Bayern-Profi Arturo Vidal gelang per Strafstoß lediglich noch Ergebniskosmetik für Titelverteidiger Chile.

Für Messi war der Platzverweis der negative Höhepunkt eines erneut enttäuschenden Turniers mit der argentinischen Nationalmannschaft. Nach der Niederlage im Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien (0:2) war der Traum vom ersten Titel mit der Albiceleste wieder einmal vorzeitig geplatzt.