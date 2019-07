Copa America: Brasilien schlägt Argentinien - Messi sauer auf Schiedsrichter

Brasilien hat sich im Halbfinale der Copa America in Belo Horizonte mit 2:0 (1:0) gegen Argentinien durchgesetzt. Die Tore erzielten Gabriel Jesus (19.) und der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (71.). Anschließend polterte Lionel Messi gegen den Schiedsrichter.

Vor mehr als 52.000 Zuschauern besiegte Brasilien somit nicht nur den Erzrivalen Argentinien im vielleicht vorgezogenen Copa-Finale, sondern auch die unangenehmen Erinnerungen an das Stadion Mineirao. Hier hatte das Team im WM-Halbfinale 2014 mit 1:7 gegen das DFB-Team und damit den späteren Weltmeister verloren.

Argentinien begann eher abwartend, während sich Brasilien aus der eigenen Scheindominanz kaum Chancen erarbeitete. Jesus vergab die beste Chance nach einem schweren Patzer von Juan Foyth in Argentiniens Hintermannschaft, nutzte dann aber kurze Zeit später eine großartige Vorarbeit von Dani Alves sowie Firmino und netzte zur Führung (19.).

Argentinien verlässt sich zu sehr auf Messi

Argentinien verlor im Anschluss den Faden und verließ sich mit fortlaufender Spieldauer immer mehr darauf, dass Messi schon etwas einfallen würde. Immer wieder trieb der Mann vom FC Barcelona an, so etwa beim Lattentreffer Sergio Agüeros oder bei zahlreichen Solo-Läufen durch das gegnerische Mittelfeld.

Doch als Argentinien gerade etwas besser in die Partie zu kommen schien, stach Brasilien in Person von Firmino zu (71.). In der gleichen Szene hatten die Gegner einen Elfmeter nach Foul an Agüero reklamiert. Zweimal sollten sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ohne einen nötigen Pfiff des Schiedsrichters bleiben.

Copa America: Die Top-Elf der Gruppenphase © getty 1/13 Brasilien, Kolumbien und Uruguay überzeugten - Argentinien mühte sich. Doch welche Spieler machten den besten Eindruck? Die Top-11 der Copa America nach der Gruppenphase. © getty 2/13 Wuilker Farinez (Venezuela): Erst nach 262 Spielminuten kassierte Farinez bei dieser Copa sein erstes Gegentor. Gegen Peru und Brasilien hielt er überragend. Nicht umsonst wird der 21-Jährige mit Barca in Verbindung gebracht. © getty 3/13 Dani Alves (Brasilien): Der 36-Jährige präsentierte sich rechts hinten solide und offensivfreudig wie eh und je. Rundete sein bisher starkes Turnier mit einem Treffer gegen Peru ab. © getty 4/13 Jose Gimenez (Uruguay): Sein Ausgleichstreffer gegen Japan sicherte Uruguay den Einzug in die K.o.-Phase. Hinten räumte der Atletico-Verteidiger alles ab. © getty 5/13 Davinson Sanchez (Kolumbien): Nach seiner starken Saison mit Tottenham macht er bei der Copa genauso gut weiter. Vor allem gegen Argentinien überragend. © getty 6/13 Filipe Luis (Brasilien): Nicht so auffällig wie Alves auf der anderen Seite, aber deswegen nicht unwichtiger. Das Zusammenspiel mit Flügelstürmer Everton klappt hervorragend. © getty 7/13 Charles Aranguiz (Chile): In den drei Gruppenspielen gelangen Aranguiz drei Assists. Auch ansonsten stets mit guten Ideen und präzisen Pässen. © getty 8/13 Wilmar Barrios (Kolombien): Der Abräumer im Mittelfeld von Kolumbien. Beim Sieg gegen Argentinien nahm er Lionel Messi aus dem Spiel. Auch stark gegen Katar. © getty 9/13 Philippe Coutinho (Brasilien): Zwei Tore und ein Assist ist Coutinhos bisheriger Arbeitsnachweis bei der Copa. Gut klappt das Zusammenspiel mit seinem Barca-Kollegen Arthur. © getty 10/13 James Rodriguez (Kolumbien): Seine unklare Zukunft scheint James nicht zu hemmen - ganz im Gegenteil. Bei den beiden ersten Gruppenspielen gegen Argentinien und Katar legte er jeweils das Führungstor auf. © getty 11/13 Luis Suarez (Uruguay): Von seinen Verletzungsproblemen vor dem Turnier ist nichts mehr zu sehen. Sein Sturmpartner Cavani (3) erzielte zwar ein Tor mehr als Suarez, mit seiner Aggressivität ist der Barca-Stürmer aber wichtiger für die Mannschaft. © getty 12/13 Alexis Sanchez (Chile): In den ersten beiden Spielen (gegen Japan und Ecuador) traf er jeweils und hatte somit einen großen Anteil an Chiles vorzeitiger Viertelfinal-Qualifikation. © SPOX 13/13 Die Top-11 im Überblick.

Messi: "Brasilien bekommt einfach alles"

"Das ist unglaublich. Brasilien bekommt einfach alles", polterte Messi, der neben der Szene mit Agüero auch ein Foul im Strafraum an Nicolas Otamendi erkannt haben wollte: "Der Schiedsrichter hat uns mit seinen Entscheidungen das Spiel entrissen."

Der Superstar vom FC Barcelona, der damit weiterhin auf einen Titel mit der Nationalmannschaft warten muss, verwies empört darauf, dass beide Szenen auch nicht vom Videoschiedsrichter überprüft worden waren. Im Gegensatz zur Final-Niederlage bei der Copa America 2016, als Messi kurzerhand zurücktrat, stellte er diesmal sofort klar, dass er an Bord bleiben möchte: "Wir brauchen Kontinuität."

Brasilien trifft nun im Finale der Copa America auf Peru oder Titelverteidiger Chile, die das zweite Halbfinale in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2.30 Uhr live auf DAZN) austragen.