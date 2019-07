Afrika-Cup: Senegal im Halbfinale

Senegals Fußballer haben das Halbfinale des Afrika-Cups in Ägypten erreicht und dürfen weiter auf den ersten Triumph bei der Kontinentalmeisterschaft hoffen. Das Team von Nationaltrainer Aliou Cisse gewann in Kairo gegen Benin 1:0 (0:0) und trifft in der Vorschlussrunde auf Überraschungsteam Madagaskar oder Tunesien, die am Donnerstag aufeinandertreffen.

Idrissa Gueye (70.) vom englischen Premier-League-Klub FC Everton erzielte den umjubelten Siegtreffer. Ein weiteres Tor von Starspieler Sadio Mane (FC Liverpool) war wegen Abseits aberkannt worden. Der Schalker Salif Sane wurde in der Schlussphase eingewechselt.