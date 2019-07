Afrika-Cup: Nigeria dreht Spiel gegen Kamerun - Südafrika fordert Ägypten

Der deutsche Trainer Gernot Rohr hat mit Nigeria beim Afrika-Cup in Ägypten Titelverteidiger Kamerun entthront und ist ins Viertelfinale eingezogen. Die Super Eagles siegten in der Achtelfinal-Partie in Alexandria gegen das Team des ehemaligen niederländischen Nationalspielers Clarence Seedorf 3:2 (1:2).

In der Runde der letzten Acht trifft der dreimalige Afrikameister entweder auf Gastgeber Ägypten oder Südafrika, die um 21 Uhr (live auf DAZN) in Kairo aufeinandertreffen.

Odion Ighalo (19.) brachte Nigeria in Führung. Kurz vor der Pause drehten Stephane Bahoken (41.) und Clinton N'Jie (44.) die Partie mit einem Doppelschlag. Nachdem Ighalo (63.) freistehend per Direktabnahme ausglich, sorgte Arsenal-Stürmer Alex Iwobi (66.) nur drei Minuten später für die Entscheidung.