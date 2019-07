Testspiele heute live: Heutige Freundschaftsspiele im TV/LIVESTREAM

Während der Afrika-Cup und die FIFA Frauen-WM in vollem Gange ist, fiebert der europäische Vereinsfußball dem Saisonstart entgegen. Bis die neue Saison beginnt, stehen vorher noch einige Tests und Freundschaftsspiele auf dem Spielplan. Welche Testspiele heute auf dem Programm stehen und welche deutschen Teams im Einsatz sind, erfahrt ihr hier.

Neben zahlreichen Erst- und Zweitligisten aus Österreich, testet heute auch ein deutscher Zweitligist. Ein Schweizer Traditionsverein trifft auf einen der besten Klubs aus Schottland.

Freundschaftsspiele am Dienstag: Diese Teams sind heute im Einsatz

Am heutigen Dienstag tragen Europas Fußballklubs eine ganze Menge an Freundschafts-Duellen aus, die in erster Linie der Vorbereitung auf die neue Saison dienen sollen. Der Großteil der Testbegegnungen setzt sich aus Spielpaarungen zwischen Erst- und Zweitligisten und nur sehr wenigen Top-Klubs, wie Celtic Glasgow oder Dynamo Kiew, zusammen.

Das sind die nennenswertesten Testspiele/Freundschaftsspiele am heutigen Dienstag:

Datum Uhrzeit Heim Gast 02.07.19 18.00 Uhr Concordia Wiemelhausen VfL Bochum 02.07.19 18.00 Uhr Sparta Prag Dynamo Moskau 02.07.19 18.30 Uhr Austria Wien Slavia Prag 02.07.19 18.30 Uhr Dinamo Zagreb Austria Klagenfurt 02.07.19 19.30 Uhr St. Gallen Celtic Glasgow

Testspiele heute live: Übertragung im TV oder LIVESTREAM

Von der Vielzahl an anstehenden Test-Duellen, werden nur vereinzelt Live-Spiele übertragen. Im deutschen oder österreichischen TV wird es heute keinen Live-Fußball geben. Sowohl das ZDF als auch der Sportsender des ORF, fokussieren ihre Live-Berichterstattung heute auf das Halbfinale der FIFA Frauen-WM.

Das einzige Test-Duell mit deutscher Beteiligung, zwischen Concordia Wiemelhausen und VfL Bochum, wird weder im TV noch via Livestream ausgestrahlt.

Die österreichische Streaming-Plattform LAOLA1.tv sorgt für Live-Bilder von zwei Testspielen, die heute Abend angepfiffen werden. Diese Live-Partien überträgt LAOLA1.tv heute im kostenfreien Livestream:

Austria Wien gegen Slavia Prag live: Heute im LIVESTREAM

Ab 18.30 Uhr dürften alle Austria-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Immerhin trifft Austria Wien am Abend auf den amtierenden tschechischen Meister Slavia Prag.

Die Partie wird ebenfalls live sowie in voller Länge auf dem vereinseigenen YouTube-Livestream der Austria Wien ausgestrahlt. Auf den Testspiel-Livestream können Austria- und Slavia-Anhänger eine Viertelstunde vor Anpfiff, also ab 18.15 Uhr, zugreifen. Hier geht's zum Livestream auf Viola TV.

Austria Wien - Slavia Prag: Alle Daten zur Testbegegnung

Nachdem Austria Wien bereits zwei Testspiele hinter sich hat, spielen die Violetten heute das insgesamt dritte Vorbereitungsspiel. Seit dem 30.06. bereitet sich das Team von Christian Ilzer im Trainingslager in Loipersdorf auf die kommende Spielzeit vor.

Das anstehende Vorbereitungsspiel zwischen Austria Wien und Slavia Prag findet im österreichischen Großpetersdorf, nahe der ungarischen Grenze, statt. Anstoß der Testbegegnung ist um 18.30 Uhr.

Bundesliga: Anstehende Testspiele von Bundesligisten

