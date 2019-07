International Champions Cup: FC Bayern gegen Real Madrid im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des International Champions Cup treffen in der kommenden Nacht von Samstag, den 20. Juli, auf Sonntag, den 21. Juli, der FC Bayern München und Real Madrid aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Kracher beim International Champions Cup (ICC) in Texas! Mit dem FC Bayern München und Real Madrid treffen zwei absolute Schwergewichte aufeinander. Die Bayern wollen nach dem verlorenen Auftakt gegen den FC Arsenal (1:2) in die Erfolgsspur finden.

FC Bayern - Real Marid statt: Wann und wo findet die Partie statt?

Auch in diesem Jahr nimmt der FCB wieder am prestigeträchtigen International Champions Cup teil. Der Wettbewerb wird auf drei verschiedenen Kontinenten ausgetragen, wobei der FC Bayern lediglich in drei Städten in den USA antritt.

Das Spiel gegen die Königlichen findet in der kommenden Nacht um 2 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist das NRG Stadium in Houston, Texas.

ICC: FC Bayern gegen Real Madrid im TV und Livestream

Die Top-Partie zwischen den Münchnern und Real Madrid wird live und in voller Länge auf DAZN übertragen. Ab 2 Uhr berginnt der Sender mit der Übertragung.

Neben dem Streamingdienst zeigt auch der Free-TV-Sender Sport1 die Begegnung live und in voller Länge. Alternativ zur Übertragung im TV bietet der Sportsender auch einen Online-Livestream zur Nutzung auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets an.

FC Bayern gegen Real Madrid im Liveticker

Auch ohne Bewegtbild müssen Fans und Interessierte allerdings nicht auf die Partie des FC Bayern München gegen Real Madrid verzichten. Hier bei SPOX gibt es das Spiel im ausführlichen Liveticker zum Mitlesen.

FC Bayern München beim ICC: Spielplan und Termine

Außer den Bayern treten noch zahlreiche weitere europäische Topklubs beim ICC an, darunter der AC Florenz, Manchester United und Juventus Turin. Den kompletten Spielplan findet Ihr hier: