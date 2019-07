Copa America - Halbfinale: Chile gegen Peru heute live im TV und Livestream

Im Halbfinale der Copa America kommt es zum Duell zwischen Chile und Peru. Was ihr alles über dieses Spiel wissen müsst und wo ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Chile vs. Peru: Datum, Uhrzeit

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag findet das Halbfinale zwischen Chile und Peru in Porto Alegre statt. Anpfiff ist um 2.30 Uhr deutscher Zeit.

Das Endspiel der Copa America 2019 in Brasilien steigt am Sonntag, 7. Juli, um 22 Uhr. Ausgetragen wird das Finale im Maracana in Rio de Janeiro. Anpfiff ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

Halbfinale der Copa America: Chile vs. Peru heute live im TV und Livestream

Die Spiele der Copa America werden vom Streamingdienst DAZN übertragen. So auch die heutige Partie. Übertragungsstart ist wenige Minuten vor Anpfiff, Kommentator Max Gross begleitet die Partie.

Copa America 2019: Die Halbfinals im Überblick

Im ersten Halbfinale standen sich Brasilien und Argentinien gegenüber. Brasilien besiegte die Himmelblauen mit 2:0.

Datum Anstoß Begegnung Ergebnis Übertragung 3. Juli 2.30 Uhr Brasilien - Argentinien 2:0 DAZN 4. Juli 2.30 Uhr Chile - Peru - DAZN

Chile vs. Peru: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Teams im heutigen Halbfinale auflaufen:

Chile : Arias - Beausejour, Maripan, Medel, Isla - Vidal, Pulgar, Aranguiz - Sanchez, Vargas, Fuenzalida

: Arias - Beausejour, Maripan, Medel, Isla - Vidal, Pulgar, Aranguiz - Sanchez, Vargas, Fuenzalida Peru: Gallesse - Trauco, Abram, Zambrano, Advincula - Tapia, Yotun - Flores, Cueva, Carrillo - Guerrero

Chile gegen Peru: Die letzten Duelle im Überblick

Insgesamt spielten die beiden Teams schon vierzig Mal gegeneinander. 21 Siege kann Chile vorweisen. So gingen die letzten fünf Spiele aus:

Datum Heim Gast Ergebnis 12.10.2016 Chile Peru 2:1 14.10.2015 Peru Chile 3:4 30.06.2015 Chile Peru 2:1 11.10.2014 Chile Peru 3:0 23.03.2013 Peru Chile 1:0

Copa America: Die erfolgreichsten Teams der Geschichte

Uruguay gewann die Südamerikameisterschaft mit 15 Mal bisher am häufigsten. Argentinien könnte mit einem Titelgewinn bei diesem Turnier allerdings gleichziehen.