Copa America 2019: Wann und wo findet das Finale statt?

Bei der Copa America geht es in die heiße Phase des Turniers, die Halbfinals stehen kurz bevor. Wo und wann das Finale stattfindet und welche vier Nationen noch bei der Südamerikameisterschaft vertreten sind, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Copa America 2019: Wo und wann findet das Finale statt?

Das Endspiel der Copa America 2019 in Brasilien steigt am Sonntag, den 7. Juli, um 22 Uhr. Ausgetragen wird das Finale im Maracana in Rio de Janeiro. Anpfiff ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

Einen Tag vorher bestreiten die beiden Verlierer der Halbfinals, die für den 3. und 4. Juli angesetzt sind, das Spiel um Platz drei.

Copa America 2019: Die Halbfinals im Überblick

Im ersten Halbfinale kommt es zu dem wohl prestigeträchtigsten Duell im südamerikanischen Fußball: Gastgeber Brasilien trifft auf Argentinien.

Darüber hinaus stehen sich im zweiten Halbfinale Chile und Peru gegenüber.

Datum Anstoß Begegnung Übertragung 3. Juli 2.30 Uhr Brasilien - Argentinien DAZN 4. Juli 2.30 Uhr Chile - Peru DAZN

Copa Ameria, Finale: TV-Übertragung und Livestream

Die Südamerikameisterschaft 2019 ist nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch die Sportsender Sport1 und Eurosport haben sich Übertragungsrechte gesichert. Stattdessen hat der Streaminganbieter DAZNdie exklusiven Rechte an der Copa America und zeigt somit beide Halbfinals sowie das Finale live und in voller Länge.

Neben den Entscheidungen bei der Copa America zeigt DAZN auch die restlichen Spiele des Afrika-Cups sowie der Frauen-WM.

Copa America: Der Zeitplan im Überblick

Während das erste Halbfinale zwischen Brasilien und Argentinien bereits in der kommenden Nacht auf Mittwoch um 2.30 Uhr stattfindet, steigt die Partie Peru gegen Chile in der Nacht darauf. Das Endspiel ist auf den 7. Juli terminiert.

Datum Runde Spielort 3-4. Juli Halbfinale Belo Horizonte/Porto Alegre 6. Juli Spiel um Platz 3 Sao Paulo 7. Juli Finale Rio de Janeiro

Copa America: Die erfolgreichsten Teams der Geschichte

Uruguay gewann die Südamerikameisterschaft mit 15 Mal bisher am häufigsten. Argentinien könnte mit einem Titelgewinn bei diesem Turnier allerdings gleichziehen.