FC Bayern München gegen Fenerbahce heute live: Audi Cup im TV und LIVESTREAM sehen

Der FC Bayern München lädt alle zwei Jahre zum Audi Cup in der Allianz Arena. Am ersten Tag trifft der Rekordmeister auf Fenerbahce. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern gegen Fenerbahce heute live: Anpfiff, Austragungsort

Der FCB und Fenerbahce bestreiten beim diesjährigen Audi Cup vom 30. bis 31. Juli die zweite Partie des Wettbewerbs. Nachdem sich Real Madrid und Tottenham Hotspur im ersten Halbfinale um 18 Uhr gegenüberstanden, ermittelt der FCB und der türkische Top-Klub den Finalgegner in der Allianz Arena.

Der Anpfiff der Begegnung ist für 20.30 Uhr terminiert. Sollte es nach nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, entscheidet ein Elfmeterschießen über den Sieger der Partie.

Datum Uhrzeit Runde Heim Gast 30. Juli 18 Uhr Halbfinale Real Madrid Tottenham Hotspur 30. Juli 20.30 Uhr Halbfinale FC Bayern München Fenerbahce Istanbul 31. Juli 18 Uhr Spiel um Platz 3 Verlierer HF 1 Verlierer HF 2 31. Juli 20.30 Uhr Finale Gewinner HF 1 Gewinner HF 2

Audi Cup: FC Bayern gegen Fenerbahce heute live im TV und Livestream

Das ZDF zeichnet sich für die komplette Ausstrahlung des Audi Cup in diesem Jahr verantwortlich. Am heutigen Dienstag zeigt der Sender sowohl die Partie Real gegen Tottenham als auch das Spiel des FC Bayern gegen Fenerbahce live im Free-TV.

Ab 20.15 Uhr beginnt die Übertragung der Begegnung der Bayern. Dann meldet sich Moderator Jochen Breyer aus der Allianz Arena zu Wort. Ab 20.30 Uhr ist dann Kommentator Martin Schneider im Einsatz.

Darüber hinaus hat das ZDF auch einen Livestream im Angebot- Über zdf.de/sport ist das komplette Spiel online abrufbar.

FC Bayern vs. Fenerbahce heute beim Audi Cup im LIVE-TICKER

Ihr könnt die Partie nicht sehen? Kein Problem. Wir tickern die Partie ausführlich für Euch live. Hier geht's zum Liveticker des zweiten Halbfinales beim Audi Cup zwischen dem FCB und Fenerbahce.

FC Bayern vor Fenerbahce: Erfolgreiche Vorbereitung des FCB

Für die Bayern bedeutet der Audi Cup der letzte Härtetest vor der Saison 2019/20. Bereits am Samstag steht nämlich mit dem DFL Supercup in Dortmund das erste Pflichtspiel an.

Bislang verlief die Vorbereitung der Münchner positiv. Bei der USA-Reise gewannen die Bayern zwei von drei Spielen. Lediglich im ersten Test musste sich das Kovac-Team gegen Arsenal geschlagen geben. Gegen Real Madrid und gegen Milan behielt man jeweils die Oberhand.

