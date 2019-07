Audi Cup 2019: So kommt man an Tickets

Alle zwei Jahre richtet der FC Bayern den Audi Cup in der Allianz Arena aus. Ende Juli 2019 ist es wieder soweit. Hier erfahrt ihr, wie ihr an Tickets für das hochkarätig besetzte Vorbereitungsturnier kommt.

Neben Gastgeber FC Bayern sind in diesem Jahr Real Madrid, Fenerbahce und Tottenham Hotspur beim Audi Cup vertreten.

Audi Cup 2019: So kommt ihr an Tickets

Durch die vier teilnehmenden, internationalen Top-Teams sind die Karten durchaus begehrt. Hier geht es zu den Tickets für die beiden Turniertage.

Dabei sind die Preise für die beiden Tage unterschiedlich. So kostet ein Ticket der Kategorie 5 am 30. Juli 25 Euro. Bis zu maximal 75 Euro muss man für eine Eintrittskarte für die erste Kategorie bezahlen.

Am Finaltag erhöhen sich die Preise für die ersten drei Kategorien um fünf Euro. Ein Sitzplatz in Kategorie 1 kostet dann 30 Euro, in Kategorie 2 40 Euro und in Kategorie 3 55 Euro. Bei der höchsten Kategorie sind es gar zehn Euro, die ein Ticket mehr kostet. So werden für Kategorie 2 65 Euro und für Kategorie 1 85 Euro fällig.

Audi Cup 2019: Datum, Ort, Zeit, Spiele

Das Vorbereitungsturnier wird am 30. und 31. Juli ausgetragen. Zunächst trifft Real Madrid im ersten Halbfinale auf Tottenham Hotspur. Anschließend ermitteln die Bayern und Fenerbahce den zweiten Finalteilnehmer. Die beiden Verlierer stehen sich tags darauf im Spiel um Platz 3 gegenüber, ehe der Sieger im Endspiel gekürt wird.

Datum Uhrzeit Runde Heim Gast 30. Juli 18 Uhr Halbfinale Real Madrid Tottenham Hotspur 30. Juli 20.30 Uhr Halbfinale FC Bayern München Fenerbahce Istanbul 31. Juli 18 Uhr Spiel um Platz 3 Verlierer HF 1 Verlierer HF 2 31. Juli 20.30 Uhr Finale Gewinner HF 1 Gewinner HF 2

Audi Cup 2019 im TV und Livestream

Das ZDF überträgt das komplette Turnier. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt alle vier Spiele live. Die Berichterstattung beginnt jeweils um 17.45 Uhr und 20.15 Uhr. Folgendes Personal wird euch durch die Sendung führen:

Moderation : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Kommentar: Claudia Neumann / Martin Schneider

Das ZDF bietet euch für diese Spiele auch einen kostenlosen Livestream an.

Die Sieger des Audi Cups im Überblick