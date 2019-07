Audi Cup 2019: Diese Teams sind beim Einladungsturnier neben dem FC Bayern München dabei

Ende Juli findet zum sechsten Mal der Audi Cup in der Münchner Allianz Arena statt. Welche Teams neben dem FC Bayern München beim Einladungsturnier vertreten sind und wie Ihr an Tickets kommt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Seit 2009 wird der Audi Cup alle zwei Jahre in München ausgetragen, nämlich in den Jahren ohne Welt- oder Europameisterschaft. Das Einladungsturnier wird im K.o.-System ausgetragen mit zwei Halbfinals, einem Spiel um Platz drei und dem Finale. Sollte es nach 90 Minuten noch keine Entscheidung geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen.

Audi Cup 2019: Diese Teams sind in München mit dabei

Durch die Partnerschaft mit dem FC Bayern München ist der deutsche Rekordmeister alle zwei Jahre als fester Teilnehmer dabei. 2019 nehmen außerdem Real Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahce teil.

Audi Cup 2019, Teilnehmer: FC Bayern München

Aus den bisher fünf Ausgaben des Audi Cups ging gleich drei Mal der FCB als Sieger hervor. Im Rahmen des International Champions Cups (ICC) haben die Münchener in der Saisonvorbereitung bereits drei Spiele absolviert - und dabei zwei Siege gegen Real Madrid (3:1) und den AC Mailand (1:0) eingefahren. Nur gegen Arsenal (1:2) gab es eine Niederlage.

© getty

Audi Cup 2019, Teilnehmer: Real Madrid

Nach dem dritten Rang in der Vorsaison wollen die Königlichen 2019/20 in der Primera Division wieder ganz oben angreifen. Nach der Niederlage gegen den FCB im ICC holte das Team von Trainer Zinedine Zidane kurz darauf einen 3:2-Sieg gegen Arsenal. Den Saisonstart in der spanischen Liga absolvieren die Madrilenen am 17. August gegen Celta Vigo.

Audi Cup 2019, Teilnehmer: Tottenham Hotspur

Tottenham ist zum zweiten Mal beim Audi Cup vertreten. 2015 holten sich die Spurs immerhin den dritten Platz, nachdem man sich im Halbfinale Real Madrid mit 0:2 geschlagen geben musste. Auch in diesem Jahr treffen die Engländer zum Auftakt des Audi Cups auf Real. Gelingt die Revanche?

Audi Cup 2019, Teilnehmer: Fenerbahce

Fenerbahce feiert 2019 die Audi-Cup-Premiere. Vor den Spielen in München haben die Türken bereits Testspiele gegen Wolfsburg (1:1) und gegen Hertha BSC absolviert. Auch für Fernerbahce beginnt der Ernst der Liga Mitte August, wenn es am 18. August gegen Gaziantep geht.

Wann und wo findet der Audi Cup 2019 statt?

Der Audi Cup 2019 ist für den 30. und 31. Juli angesetzt. An beiden Tagen finden jeweils zwei Spiele statt, das erste beginnt um 18 Uhr, Anstoß zur zweiten Partie ist jeweils um 20.30 Uhr. Nach den beiden Halbfinals am Dienstag werden am Mittwoch das Spiel um Platz 3 sowie das Finale ausgetragen. Spielstätte ist die Allianz Arena in München.

Datum Uhrzeit Runde Heim Gast 30. Juli 18 Uhr Halbfinale Real Madrid Tottenham Hotspur 30. Juli 20.30 Uhr Halbfinale FC Bayern München Fenerbahce Istanbul 31. Juli 18 Uhr Spiel um Platz 3 Verlierer HF 1 Verlierer HF 2 31. Juli 20.30 Uhr Finale Gewinner HF 1 Gewinner HF 2

Audi Cup 2019: Wie kommt man an Tickets für das Turnier?

Im Jahr 2017, als das Einladungsturnier zum bisher letzten Mal ausgetragen wurde, war die Allianz Arena mit 123.000 verkauften Karten an beiden Tagen prall gefüllt. Auch in diesem Jahr sind die Tickets heiß begehrt, hier kannst Du Dir Karten für den Audi Cup 2019 sichern.

Die Eintrittspreise für den Audi Cup im Überblick

Kategorie Preis 30.7. Preis 31.7. 1 75 Euro 85 Euro 2 55 Euro 65 Euro 3 50 Euro 55 Euro 4 35 Euro 40 Euro 5 25 Euro 30 Euro

Audi Cup 2019: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den Audi Cup 2019 liegen beim ZDF. Auf dem öffentlich-rechtlichen Sender werden alle vier Spiele live zu sehen sein, zusätzlich bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream an. Durch die Sendung wird folgendes Trio führen:

Moderation: Jochen Breyer

Kommentator: Claudia Neumann / Martin Schneider

Die Berichterstattung zum Audi Cup beginnt an beiden Tagen jeweils um 17.45 Uhr für das erste und um 20.15 Uhr für das zweite Spiel.

© getty

Audi Cup: Alle Sieger des Einladungsturniers im Überblick