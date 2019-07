Audi Cup 2019: Datum, Teams, Tickets, TV-Übertragung und Livestream

Der Audi Cup steht wieder vor der Tür. Wann das zweitägige Turnier stattfindet, welches Teams daran teilnehmen und wie ihr dafür Tickets bekommt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Audi Cup wird seit 2009 in den Jahren ohne Welt-oder Europameisterschaft in der Allianz Arena ausgetragen. Das Turnier wird im klassischen K.o.-System ausgespielt. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, wird direkt mit dem Elfmeterschießen fortgesetzt.

Audi Cup 2019: Datum, Ort, Zeit

Der Audi Cup findet in diesem Jahr am 30. und 31. Juli statt. Austragungsort ist die Münchner Allianz Arena. Die Spiele beginnen an den beiden Tagen um 18 Uhr und um 20.30 Uhr.

Audi Cup: Welche Teams nehmen daran teil?

Der FC Bayern, Real Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahce Istanbul bilden in diesem Jahr das Teilnehmerfeld für den Audi Cup.

Datum Uhrzeit Runde Heim Gast 30. Juli 18 Uhr Halbfinale Real Madrid Tottenham Hotspur 30. Juli 20.30 Uhr Halbfinale FC Bayern München Fenerbahce Istanbul 31. Juli 18 Uhr Spiel um Platz 3 Verlierer HF 1 Verlierer HF 2 31. Juli 20.30 Uhr Finale Gewinner HF 1 Gewinner HF 2

Audi Cup 2019: So kommt Ihr an Tickets für das Turnier

Die Tickets für dieses exklusive Turnier sind heiß begehrt. 2017 wurden für die beiden Turniertage 123.000 Karten verkauft. Hier kannst Du dir noch Tickets holen.

Die Eintrittspreise für den Audi Cup im Überblick

Kategorie Preis 30.7. Preis 31.7. 1 75 Euro 85 Euro 2 55 Euro 65 Euro 3 50 Euro 55 Euro 4 35 Euro 40 Euro 5 25 Euro 30 Euro

Audi Cup 2019 im TV und Livestream

Das ZDF hat sich für das Einladungsturnier die Übertragungsrechte gesichert. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt alle vier Spiele live. Die Berichterstattung beginnt jeweils um 17.45 Uhr und 20.15 Uhr. Folgendes Personal wird Euch durch die Sendung leiten:

Moderation : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Kommentar: Claudia Neumann / Martin Schneider

Das ZDF bietet Euch für diese Spiele einen kostenlosen Livestream an.

Die letzten Sieger des Audi Cups im Überblick