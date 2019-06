Afrika-Cup: Madagaskar schlägt Nigeria und steht im Achtelfinale

Madagaskars Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup in Ägypten (LIVE auf DAZN) als viertes Team das Achtelfinale erreicht. Die Elf aus dem Inselstaat eroberte durch ein 2:0 (1:0) gegen den bisherigen Spitzenreiter Nigeria ungeschlagen den ersten Platz in Gruppe A und folgte damit den bereits zuvor qualifizierten "Super Eagles" in die Runde der besten 16.

Guinea muss mit seinen Bundesliga-Profis Ibrahima Traore (Borussia Mönchengladbach) und Simon Falette (Eintracht Frankfurt) unterdessen trotz eines abschließenden 2:0 (1:0) gegen das punktlose Schlusslicht Burundi noch um die Achtelfinal-Teilnahme zittern: Ob die Gesamtausbeute von vier Punkten für das Weiterkommen als einer der vier besten Gruppendritten reicht, entscheidet sich erst am Ende der Vorrunde.

Für Madagaskar stellte Lalaina Nomenjanahary (13.) in Alexandria die Weichen auf Sieg. Andria besiegelte acht Minuten nach dem Wechsel die erste Turnierniederlage der Nigerianer, bei denen Jamilu Collins vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn nicht zum Einsatz kam.

Für Traores und Falettes Mannschaft war Mohamed Yattara der Matchwinner. Der 25-Jährige machte Guineas Erfolg in Kairo gegen Burundi, das nach einem Platzverweis schon ab der 13. Minute in Unterzahl spielen musste, mit einem Doppelpack (25. und 52.) im Alleingang perfekt.