Lionel Messi für Angel Di Maria der einzige Grund, nach Barcelona zu wechseln

Der argentinische Nationalspieler Angel Di Maria hat verraten, dass sein Landsmann und Albiceleste-Kapitän Lionel Messi der einzige Grund wäre, warum er einen Wechsel zum FC Barcelona in Erwägung ziehen würde.

"Ich liebe es, mit dem Zwerg (wortwörtliche Übersetzung von Messis Spitzname "Enano", der jedoch keinerlei negative Konnotationen innehat, Anm. d. Red.) zu spielen", witzelte der PSG-Angreifer im Interview mit der argentinischen Tageszeitung Ole.

Di Maria spielte einst für Barcas Erzrivalen Real Madrid und er schob nach: "Ich hatte einst die Chance, zu Barcelona zu wechseln, aber es ist nicht passiert. Wenn ich jedoch dorthin gegangen wäre, hätte ich es ehrlich gesagt nur seinetwegen getan." 2017 hatte es Kontakt zwischen den Blaugrana und dem offensiven Mittelfeldspieler gegeben, ein Transfer kam aber nicht zustande.

Di Maria über Messi: "Ich werde zum Zuschauer"

Messi in der Nationalmannschaft mitzuerleben, sei laut Di Maria stets ein Vergnügen. "Wenn er am Ball ist, werde ich zum Zuschauer. Ich liebe es, zu sehen, welche Dinge er im Training macht", so der 31-Jährige.

Di Maria und Messi starten am kommenden Sonntag mit Argentinien in die diesjährige Copa America. Zum Auftakt bekommt es die Albiceleste mit Kolumbien zu tun.