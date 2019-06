Kylian Mbappe will zu Olympia

PSG-Superstar Kylian Mbappe hat verraten, dass er mit der französischen Nationalmannschaft nächstes Jahr an den Olympischen Spielen teilnehmen möchte.

"Mit der Nationalmannschaft möchte ich vor allem natürlich die Europameisterschaft gewinnen", sagte der 20-Jährige im Gespräch mit Pressevertretern und schob nach: "Ich würde aber auch sehr gerne bei den Olympischen Spielen spielen."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ob ein Einsatz des Angreifers in beiden Turnieren in Frage kommt, sei laut dem französischen Verbandspräsident Noel Le Graet derzeit noch unklar. "Es ist schön, dass Kylian das sagt. Aber wir werden das mit ihm besprechen müssen und diese Frage an Sylvain Ripoll (Frankreichs U21-Trainer, Anm. d. Red.) weiterleiten. Die Entscheidung wird von ihm abhängen", sagte Le Graet gegenüber Le Parisien.

Sollte Frankreich sich für die EM 2020 qualifizieren, lägen zwischen dem möglichen Finale am 12. Juli und dem Beginn der Olympischen Spiele am 22. Juli nur zehn Tage.