James Rodriguez - Vater spricht sich für Napoli-Wechsel aus: "Die beste Option"

Wilson Rodriguez, Vater von Real Madrids James Rodriguez, hat sich für einen Transfer seines Sohns zum SSC Neapel ausgesprochen. Dort könnte der Mittelfeldstar unter Ex-Coach Carlo Ancelotti trainieren. "Es ist die beste Option", sagte er gegenüber CalcioNapoli24.

"Zwischen Ancelotti und ihm gab es seit jeher einen respektvollen Umgang", beschrieb Rodriguez die Beziehung seines Sohnes zum italienischen Trainer und ergänzte: "James ist Carlo sehr dankbar. Er weiß, wie man das Beste aus ihm herausholt. Das hat zu ihrer großartigen Freundschaft beigetragen."

In der Saison 2014/15 arbeitete Ancelotti bei Real Madrid mit Rodriguez zusammen, welcher zur damaligen Zeit ein entscheidender Bestandteil im Team der Königlichen war.

Copa America: Die Top-Elf der Gruppenphase © getty 1/13 Brasilien, Kolumbien und Uruguay überzeugten - Argentinien mühte sich. Doch welche Spieler machten den besten Eindruck? Die Top-11 der Copa America nach der Gruppenphase. © getty 2/13 Wuilker Farinez (Venezuela): Erst nach 262 Spielminuten kassierte Farinez bei dieser Copa sein erstes Gegentor. Gegen Peru und Brasilien hielt er überragend. Nicht umsonst wird der 21-Jährige mit Barca in Verbindung gebracht. © getty 3/13 Dani Alves (Brasilien): Der 36-Jährige präsentierte sich rechts hinten solide und offensivfreudig wie eh und je. Rundete sein bisher starkes Turnier mit einem Treffer gegen Peru ab. © getty 4/13 Jose Gimenez (Uruguay): Sein Ausgleichstreffer gegen Japan sicherte Uruguay den Einzug in die K.o.-Phase. Hinten räumte der Atletico-Verteidiger alles ab. © getty 5/13 Davinson Sanchez (Kolumbien): Nach seiner starken Saison mit Tottenham macht er bei der Copa genauso gut weiter. Vor allem gegen Argentinien überragend. © getty 6/13 Filipe Luis (Brasilien): Nicht so auffällig wie Alves auf der anderen Seite, aber deswegen nicht unwichtiger. Das Zusammenspiel mit Flügelstürmer Everton klappt hervorragend. © getty 7/13 Charles Aranguiz (Chile): In den drei Gruppenspielen gelangen Aranguiz drei Assists. Auch ansonsten stets mit guten Ideen und präzisen Pässen. © getty 8/13 Wilmar Barrios (Kolombien): Der Abräumer im Mittelfeld von Kolumbien. Beim Sieg gegen Argentinien nahm er Lionel Messi aus dem Spiel. Auch stark gegen Katar. © getty 9/13 Philippe Coutinho (Brasilien): Zwei Tore und ein Assist ist Coutinhos bisheriger Arbeitsnachweis bei der Copa. Gut klappt das Zusammenspiel mit seinem Barca-Kollegen Arthur. © getty 10/13 James Rodriguez (Kolumbien): Seine unklare Zukunft scheint James nicht zu hemmen - ganz im Gegenteil. Bei den beiden ersten Gruppenspielen gegen Argentinien und Katar legte er jeweils das Führungstor auf. © getty 11/13 Luis Suarez (Uruguay): Von seinen Verletzungsproblemen vor dem Turnier ist nichts mehr zu sehen. Sein Sturmpartner Cavani (3) erzielte zwar ein Tor mehr als Suarez, mit seiner Aggressivität ist der Barca-Stürmer aber wichtiger für die Mannschaft. © getty 12/13 Alexis Sanchez (Chile): In den ersten beiden Spielen (gegen Japan und Ecuador) traf er jeweils und hatte somit einen großen Anteil an Chiles vorzeitiger Viertelfinal-Qualifikation. © SPOX 13/13 Die Top-11 im Überblick.

James Rodriguez: Wunschspieler von Ancelotti

Auch Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis bestätigte zuletzt, dass James der Wunschspieler von Ancelotti sei. In den vergangenen beiden Spielzeiten war James von Real Madrid an den FC Bayern ausgeliehen, sein Vertrag bei den Königlichen läuft noch bis 2021.

Nach Informationen von Goal und SPOX will Real den Kolumbianer jedoch nur verkaufen und nicht verleihen, um so nach den hohen Transferausgaben in den letzten Wochen wiederum Einnahmen zu generieren.