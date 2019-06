Copa America: Uruguay strauchelt gegen junge Japaner

Uruguay musste sich in seinem zweiten Vorrundenspiel der Copa America mit seinem Starsturm Luis Suarez und Edinson Cavani in Porto Alegre gegen ein sehr junges Team aus Japan mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Die Fußball-Größen haben es damit weiterhin schwer.

Gegen den 15-maligen Titelträger brachte Koji Miyoshi (25. und 59.) die Asiaten, die als Gäste bei der Südamerika-Meisterschaft zum Auftakt gegen Titelverteidiger Chile noch mit 0:4 untergegangen waren, vor 39.733 Zuschauern zweimal nach Kontern in Führung.

Doch Suarez (32.) per Elfmeter nach einem umstrittenen Foul an Cavani sowie Jose Gimenez (66.) per Kopf nach einer Ecke glichen jeweils für die "Urus" gegen Nippons Talenteschuppen aus. Im japanischen Team würden nur sechs Spieler bei den Sommerspielen 2020 in Tokio die Altersgrenze von 23 Jahren überschreiten.

Die legendärsten Fußballschuhe der Geschichte: Von Copa bis Predator © footyheadlines.com 1/20 Der Sportartikelhersteller Nike hat den Nike Total 90 Laser neu auf den Markt gebracht. Das Design ist eine Hommage an den Nike Air Zoom Total 90 II aus dem Jahr 2002. Wir blicken auf die legendärsten Fußballschuhe der Geschichte zurück. © getty 2/20 Nike Air Zoom Total 90 II: Das Original, wenn man so will. Erschienen im Jahr 2002 - hier halten Fernando Torres, Roberto Carlos und Luis Figo als Models her. © footyheadlines.com 3/20 Puma V1.06: Der Schuh kam 2006 auf den Markt und war in Sachen Gewicht, Material und Look eine echte Innovation. © getty 4/20 Der wohl berühmteste Spieler, der den V1.06 getragen hatte, war Smauel Eto'o - damals in Diensten des FC Barcelona. Peter Crouch ist hier natürlich auch noch zu nennen. © getty 5/20 Adidas F50: Alessandro del Piero präsentiert den "+F50 Tunit" - eine Weiterentwicklung des ersten, 2004 erschienen F50. © getty 6/20 Die F50-Reihe hielt sich bis 2015 bei adidas - natürlich längst vielfach weiterentwickelt. © getty 7/20 Dann wurde das Modell vom "adizero" abgelöst. Stolz präsentierte adidas damals auch den "miCoach", einen Fitness-Tracker in der Schuhsohle, der die Laufleistung aufzeichnet. © footyheadlines.com 8/20 Puma King: Der Schuh wurde erstmals 1970 produziert. Die Namen der Fußballer, die in diesen Schuhen gezaubert haben, sind einfach nur GROSS: Eusebio, Johan Cruyff, Diego Maradona, Lothar Matthäus. © getty 9/20 Und natürlich Pele. Er wurde im Puma King nicht nur Weltmeister, sondern eine der größten Legenden der Fußballgeschichte. © getty 10/20 Die Nike Mercurial-Reihe: 1998 brachte Nike den Nike Air Mercurial auf den Markt. © getty 11/20 Sein prominentester Träger? Ronaldo. Der Brasilianer schoss mit dem Nike Air Mercurial immerhin vier Tore bei der WM 98. © getty 12/20 Den Mercurial gab es in den Folgejahren in sämtlichen Ausführungen. Hier präsentiert der damalige Werder-Stürmer "Kugelblitz" Ailton den Mercurial Vapor. © getty 13/20 Gemeinsam mit Cristiano Ronaldo bringt Nike seit mehreren Jahren eine CR7-Version des Mercurial heraus. Hier präsentiert der Superstar seinen Nike Mercurial Vapor Superfly II. © getty 14/20 Adidas Copa Mundial: Der vielleicht legendärste adidas-Schuh! Michel Platini, Paolo Rossi, Berti Vogts, Karl Heinz-Rummenigge, Franco Baresi - viele Topstars prägten diese Kickstiefel. © getty 15/20 Der prominenteste Copa-Verfechter war wohl Franz Beckenbauer. Später wurde ihm sogar ein eigener Schuh gewidmet, der "Kaiser". © Mizuno 16/20 Mizuno Wave Cup: Die erste Version erschien 1997. Der Wave Cup beziehungsweise generell Mizuno wäre wohl nie so bekannt geworden, hätte den Schuh nicht ein ganz besonderer Spieler getragen ... © getty 17/20 ... Rivaldo! Danach trugen auch Ex-Bayer Roque Santa Cruz und Thiago Motta den Wave Cup. © getty 18/20 Adidas Predator: Der meistverkaufte Fußballschuh aller Zeiten. Der Predator besteht seit 1994. © getty 19/20 Mit Beckham entwarf adidas sogar eine eigene Kollektion. © getty 20/20 Zu den bekanntesten Trägern zählen Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, David Beckham, Raul, Kaka, Xavi, Patrick Vieira, Xabi Alonso und Rui Costa.

Favoriten haben es bei Copa America 2019 schwer

Zum Vorrundenabschluss trifft Tabellenführer Uruguay (4 Punkte) auf Chile (3), das zuvor noch am Freitag gegen Ecuador (0) spielte. Das Anden-Team ist am Montag parallel zum Topduell Gegner von Japan (1). Die beiden Gruppenersten sowie die zwei besten Gruppendritten aus den drei Vorrundengruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Als erstes Team hatte am Mittwoch Kolumbien mit dem scheidenden Münchner James Rodriguez die Runde der besten Acht erreicht. Gastgeber Brasilien sowie Argentinien mit Superstar Lionel Messi verpassten dagegen den vorzeitigen Viertelfinal-Einzug und stehen nun am Wochenende in ihren Gruppen vor "Endspielen".