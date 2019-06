Copa America: Cavani schießt Uruguay zum Gruppensieg, Paraguay im Viertelfinale

Am letzten Spieltag der Gruppenphase der Copa America hat sich Uruguay mit 1:0 (0:0)-Sieg über Chile als Gruppenerster für das Viertelfinale qualifiziert. Ecuador und Japan sind nach einem 1:1 (1:1)-Remis ausgeschieden.

Mit Rekordbesuch im Maracana, einem Dämpfer für Titelverteidiger Chile und Paraguay als lachendem Dritten ist die Vorrunde der Copa America in Brasilien zu Ende gegangen. Im Finale der Gruppe C stieß Uruguay die Chilenen mit einem 1:0 (0:0) noch von Platz eins, für Ecuador und Japan bedeutete das 1:1 (1:1) das vorzeitige Turnieraus.

Gastgeber Brasilien bekommt es im Viertelfinale der Südamerika-Meisterschaft am Donnerstag mit Paraguay zu tun, das mit nur zwei Unentschieden als zweitbester Gruppendritter weiterkam. Am Freitag trifft Lionel Messi mit Argentinien auf Venezuela. Kolumbien, das als einziges Team drei Siege feierte, spielt gegen Chile. Den vierten Halbfinalisten ermitteln am Samstag Uruguay und Peru, das trotz der 0:5-Klatsche gegen Brasilien bester Gruppendritter wurde.

Wilde Fans und Schönheiten: So verrückt geht es bei der Copa America zu © getty 1/17 Derzeit steigt die Copa America in Brasilien (LIVE auf DAZN). Wie immer mit dabei: Wilde, verrückte und schöne Fans. Eine Auswahl der besten Fan-Bilder... © getty 2/17 Diese Dame ist Fan der Nationalmannschaft aus Paraguay. © getty 3/17 Die Argentinier beweisen derweil Mut zum schlechten Geschmack. © getty 4/17 Darf bei keinem Turnier fehlen: El Cole, der Kult-Fan aus Kolumbien. © getty 5/17 Brasilien sagt "Danke"! © getty 6/17 Dank diesem Fan aus Chile ist auch etwas für die Grusel-Freunde mit dabei. © getty 7/17 Typisch Urus! Fans und Spieler aus Uruguay sind für ihre Heißblütigkeit bekannt. © getty 8/17 Aliens oder doch Argentinier? © getty 9/17 Kolumbien ist es egal. Hauptsache die Stimmung passt. © getty 10/17 Außer Rand und Band ist diese Frau, die es mit der Selecao hält. © getty 11/17 Als Gastgeber sind die Brasilianer natürlich ohnehin klar in der Überzahl. © getty 12/17 Achtung! Peru befindet sich im Angriffsmodus. © getty 13/17 Derweil sehen diese beiden Herren alles durch die Uru-Brille. © getty 14/17 Ja, ja, auch Katar ist dabei. Die Jungs aus dem Emirat sind neben Japan eine von zwei eingeladenen Nationen. © getty 15/17 Üben für die WM 2022 in der Heimat, ist für die Kataris angesagt. © getty 16/17 Fans aus Kolumbien brauchen dagegen keine Übung. © getty 17/17 Argentinien verehrt natürlich auch in Brasilien seinen eigenen Gott: Lionel Messi.

Edinson Cavani erzielt wichtiges Tor für Uruguay

In Rio de Janeiro sorgten 57.442 Zuschauern für ein stimmungsvolles Maracana und Edinson Cavani von Paris Saint-Germain mit seinem Tor in der 82. Minute für den Sieg der Urus im Prestigeduell gegen den Gewinner der beiden letzten Copa-Auflagen. Bei Chile war der Leverkusener Charles Aranguiz bester Akteur auf dem Rasen.

In der WM-Arena von Belo Horizonte waren dagegen nur 9729 Fans anwesend, nur 2106 bezahlten für ihren Besuch Eintritt, der Rest waren Freikarten. Obwohl Japan und Ecuador unbedingt einen Sieg zum Weiterkommen benötigt hatten, stoppten die Angriffsbemühungen beider Teams nach den Toren des Japaners Shoya Nakajima (15.) und Angel Mena (35.) im ersten Durchgang.