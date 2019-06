Copa America: Chile startet Titelverteidigung mit Sieg gegen Japan

Titelverteidiger Chile hat beim eigenen Auftakt in die Copa America einen ungefährdeten 4:0 (1:0)-Sieg über Japan gefeiert. Ex-Bundesligaprofi Eduardo Vargas traf doppelt.

Die Chilenen zogen mit ihrem Sieg in der brasilianischen Metropole Sao Paulo in der Gruppe C mit Tabellenführer Uruguay gleich.

Mit seinen Treffern in der 54. und 83. Minute setzte sich Vargas, der zwischen Sommer 2015 und Winterpause 2017 zwei Mal für Hoffenheim in der Bundesliga getroffen hatte, mit 38 Toren hinter Alexis Sanchez (42) auf Rang zwei der ewigen Torjägerliste Chiles. Mit zwölf Treffern ist er zudem der beste noch aktive Copa-Torschütze.

Auch Alexis Sanchez traf für Chile gegen Japan

Vor den 23 253 Zuschauern, die das Morumbi-Stadion nur knapp zu einem Drittel füllten, setzte sich die Erfahrung der Chilenen, bei denen der Leverkusener Charles Aranguiz 90 Minuten spielte, gegen das verstärkte Olympiateam Japans durch. Erick Pulgar (41.) und Sanchez (82.) steuerten die weiteren Treffer bei.

Chile trifft am Samstag (1.00 Uhr live auf DAZN) auf Ecuador, das seine Auftaktpartie 0:4 gegen Uruguay verloren hatte. Die Urus mit dem Traumsturm Luis Suarez/Edinson Cavani messen sich bereits in der Nacht auf Freitag (1.00 Uhr live auf DAZN) mit Japan.