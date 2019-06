U21-EM: Italien - Spanien heute live im TV, Livestream und Liveticker

22/29

Moise Kean (19, Stürmer, Juventus): Startete in Abwesenheit von Cristiano Ronaldo in dieser Saison richtig durch. Erzielte 6 Tore in 13 Einsätzen – bei einer Chancenverwertung von 46 Prozent (!). Traf im März in beiden Länderspielen für Italiens A-Elf.