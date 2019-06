U21-EM 2019 in Italien: Finale - Termin, TV-Übertragung, Austragungsort

Die U21-EM in Italien und San Marino hat bereits begonnen. SPOX blickt bereits voraus auf das Finale des Nachwuchsturniers. Wir verraten euch, wann das Endspiel stattfindet, wo es ausgetragen wird und welcher Sender die Partie im TV überträgt.

Die U21-EM hat schon so einige Nachwuchsspieler auf das Radar der breiten Masse gebracht. Auch in diesem Jahr werden beim Turnier in Italien und San Marino die besten Nachwuchstalente der teilnehmenden Nationen versuchen, ihr Land zum Sieg zu führen.

U21-EM: Wann findet das Finale statt?

Das Finale der U21-EM 2019 findet am 30.06.2019 statt. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

U21-EM: Wo wird das Finale ausgetragen?

Das Finale der U21-EM findet dieses Jahr im Stadion Friuli in Udine statt.

Power Ranking zur U21-EM in Italien: Deutschland wird unterschätzt © getty 1/13 Am 16. Juni startet die U21-EM in Italien. Zwölf Teams treten in drei Gruppen an. Die Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich fürs Halbfinale. SPOX ordnet die Titelchancen der Teams im Power Ranking ein. © getty 2/13 Platz 12: Polen. Trotz vier Remis rettete sich Polen in der Quali über die Playoffs zur Endrunde. Mit Bartosz Kapustka fällt Polens Star aus (Kreuzbandriss). Das Leistungsgefälle ist groß. In Gruppe A mit Spanien, Italien und Belgien ist nichts zu holen. © getty 3/13 Platz 11: Rumänien. Setzte sich in der Gruppe gegen Portugal durch. Auch die 0:1-Niederlage gegen Spanien im März war ein Achtungserfolg. Mehr ist von den Rumänen aber nicht zu erwarten. Es sei denn Genua-Keeper Ionut Radu wächst über sich hinaus. © getty 4/13 Platz 10: Österreich. Mit einer mittelschweren Sensation startet die ÖFB-Auswahl ins Turnier: den letzten Test gegen Frankreich gewann Österreich mit 3:1. Bei der ersten U21-EM-Teilnahme überhaupt ist das Team dennoch Außenseiter. © getty 5/13 Platz 9: Belgien. In der Quali blieb Belgien ohne Niederlage – allerdings in einer vergleichsweise leichten Gruppe. Die Tests gegen Dänemark (2:3) und Frankreich (0:3) offenbarten, dass zur Spitze doch noch viel fehlt – trotz Dodi Lukebakio. © getty 6/13 Platz 8: Serbien. Die Quali-Hürde nahm Serbien mit Leichtigkeit – genauso wie den Test gegen Polen (2:0). Zudem rückt Real-Neuzugang Luka Jovic ins Team. Das Team wirkt reif, es fehlt jedoch an Qualität im Mittelfeld. © getty 7/13 Platz 7: Kroatien. Der Finaleinzug der A-Elf bei der WM soll als Vorbild dienen. Die Spielweise ist ähnlich physisch, die Qualität des Kaders kann nicht ganz mit den Top-Nationen mithalten. Mit England und Frankreich in der Gruppe wird es aber schwer. © getty 8/13 Platz 6: Dänemark. Die Dänen sind nicht zu unterschätzen. Sie schlugen Belgien (3:2) und Frankreich (1:0). Die Hoffnungen ruhen auf Dortmunds Bruun Larsen. Möglicherweise ist in der etwas leichteren Gruppe mit Deutschland gar das Halbfinale drin. © getty 9/13 Platz 5: Italien. Als Gastgeber automatisch qualifiziert. Die Tests gegen Österreich und Kroatien endeten unentschieden. Es fehlten jedoch einige Spieler. Das Team hat großes Potenzial, zudem den Heimvorteil, ist aber noch nicht eingespielt. © getty 10/13 Platz 4: Frankreich. Der Kader hat zweifelsohne das Zeug zum Titel. Die Quali war geschenkt. Allerdings lief es zuletzt überhaupt nicht. Die letzten vier Tests vor der EM: 1 Sieg, 1 Remis und 2 Pleiten (gegen Österreich und Dänemark). © getty 11/13 Platz 3: Deutschland. Die Namen mögen im Vergleich zu den anderen Top-Nationen nicht so glamourös klingen. Die DFB-Elf wirkt aber sehr homogen. Die Tests gegen Frankreich (2:2) und England (2:1) machen Mut, dazu ist Waldschmidt in Top-Form. Alles drin. © getty 12/13 Platz 2: Spanien. Die kleine Seleccion ist nicht ganz so hochkarätig besetzt wie etwa die Franzosen. Das Team zeigte sich in den Testspielen gegen Österreich (3:0) und Rumänien (1:0) aber schon gut in Form und wirkte gut abgestimmt. © getty 13/13 Platz 1: England. Zwar schwächelte England im März gegen Deutschland (1:2) und Polen (1:1), die Tiefe des englischen Kaders macht die Three Lions aber zum Favoriten. Generell gilt jedoch: In der Spitze geht es eng zu.

U21-EM: Übertragung des Turniers und des Spiels im TV und Livesteam

Die Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft werden live bei ARD oder ZDF übertragen. Zudem zeigt auch Sport1 weitere Spiele des Turniers. Wer einen Livestream bevorzugt, kann auch bei sportschau.de oder ZDF.de/Sport die Spiele live und in voller Länge sehen. Sollte Deutschland ins Halbfinale oder ins Finale vorrücken, wären diese Partien ebenfalls im ZDF (Halbfinale) und ARD (Finale) zu sehen. Ohne deutsche Beteiligung müsste man auf Sport1 ausweichen.

U21-EM: Alle Spielorte des Turniers

Gespielt wird in Italien und San Marino, insgesamt werden die Spiele des Turniers in sechs verschiedenen Stadien ausgetragen. Eine der drei Gruppen spielt jeweils in zwei Städten. So treten die Mannschaften der Gruppe A in Reggio Emilia und Bologna an, die Gruppe B mit der deutschen Auswahl spielt in Triest und Udine und Gruppe C in Cesena und Serravalle.

Land Stadt Stadion Kapazität Italien Bologna Stadio Renato Dall'Ara 38.962 Italien Reggio Emilia Stadio Città del Tricolore 26.584 Italien Triest Stadio Nereo Rocco 32.304 Italien Udine Stadio Friuli 25.132 Italien Cesena Stadio Dino Manuzzi 23.860 San Marino Serravalle San Marino Stadium 7.000

Die Gruppen bei der U21-EM im Überblick:

Insgesamt spielen nur zwölf Mannschaften bei der Endrunde in Italien und San Marino um den Titel. Aufgeteilt wird das Teilnehmerfeld in drei Gruppen. Diese findet ihr hier im Überblick.