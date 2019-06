Portugal gegen Schweiz: Das Halbfinale der Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Endrunde der Nations League bittet am heutigen Mittwoch zu ihrem ersten Halbfinale. Die Auswahl aus Portugal empfängt dabei die Schweiz. SPOX gibt euch alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Du willst die Nations League live mitverfolgen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Portugal - Schweiz: Anstoß und Austragungsort

Die erste der beiden Halbfinal-Partien wird heute im Estadio do Dragao in Porto ausgetragen. Der Anstoß ist auf 20.45 Uhr terminiert.

Portugal gegen Schweiz: Die Übertragung in TV und Stream

Wer die Nations League live mitverfolgen will, ist bei den Kollegen von DAZN bestens aufgehoben. Dort werden alle Spiele live und in voller Länge gezeigt. Eine Übertragung im Free-TV wird es indes nicht geben.

Wer die Nations League trotzdem kostenlos sehen möchte, kann dies mit dem kostenlosen Probemonat auf DAZN tun. Nach Ablauf des Probemonats kostet das "Netflix des Sports" dann 9,99 Euro monatlich, bietet aber neben der Nations League auch Fans vieler weiterer Sportarten ein Zuhause. So finden beispielsweise auch US-Sport, Handball, Tennis, Darts, Motorsport, Hockey, Boxen oder UFC den Weg ins DAZN-Programm.

Portugal vs. Schweiz: Liveticker

Auch hier bei SPOX könnt ihr live mit dabei sein. In unserem Liveticker verpasst ihr keine Highlights.

Portugal gegen Schweiz: Die Vorschau

Portugal hat sich in der Vorrunde mit zwei Siegen sowie zwei Remis gegen Italien und Polen das Finalticket und damit auch die Gastgeberrolle bei diesem Final Four sichern können. Nun wird der Europameister alles daran setzen, nach der EM 2016 vor eigenem Publikum den zweiten Titel in der Verbandsgeschichte zu gewinnen. Ein Selbstläufer wird dies aber nicht. Zwar verloren die Portugiesen seit dem WM-Aus gegen Uruguay kein einziges Spiel mehr, zuletzt kam der Motor mit zwei Unentschieden gegen die Ukraine und Serbien aber ein wenig ins Stocken.

Auf der anderen Seite setzten sich die Eidgenossen in ihrer Gruppe etwas überraschend gegen Belgien und Island durch und wollen nun den ersten Titel überhaupt in der Nations League holen. Bekommt das Team von Trainer Vladimir Petkovic seine eklatante Auswärtsschwäche in den Griff, haben die Schweizer durchaus die Qualität, die Selecao zu schlagen und in das Endspiel einzuziehen.

Portugal vs. Schweiz: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften beginnen:

Portugal : Rui Patricio - Guerreiro, Dias, Pepe, Joao Cancelo - Danilo Pereira, Carvalho, Rafa Silva, Bernardo Silva - Ronaldo, Dyego Sousa

: Rui Patricio - Guerreiro, Dias, Pepe, Joao Cancelo - Danilo Pereira, Carvalho, Rafa Silva, Bernardo Silva - Ronaldo, Dyego Sousa Schweiz: Sommer - Rodriguez, Akanji, Elvedi, Mbabu - Xhaka, Zakaria, Freuler - Zuber, Shaqiri, Seferovic

Portugal - Schweiz: Die letzten Duelle