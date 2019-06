Nations League: Das Finale und Spiel um Platz drei heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der Nations League kämpfen heute die vier verbliebenen Mannschaften um die letzten Entscheidungen. SPOX gibt euch alle Informationen und zeigt euch, wo ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Zunächst treffen im Spiel um Platz drei England und die Schweiz aufeinander, ehe am Abend die Niederlande und Portugal das Finale ausspielen.

Nations League: Die heutigen Partien im Überblick

Die Niederlande besiegte in ihrem Halbfinale die Auswahl aus England mit 3:1. Begünstigt wurde dies durch zwei schwerwiegende Patzer in der Hintermannschaft der Three Lions.

Im zweiten Halbfinale besiegte Portugal die Schweiz ebenfalls mit 3:1. Hier roch es lange nach Verlängerung, ehe Cristiano Ronaldo kurz vor Spielende per Doppelpack alle Schweizer Träume auf ein Finale zunichte machte.

Runde Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spiel um Platz drei 09.06.19 15 Uhr Schweiz England Finale 09.06.19 20.45 Uhr Portugal Niederlande

Nations League: Die Übertragung im TV und Livestream

Sowohl das Spiel um Platz drei, als auch das Finale werden live und in voller Länge auf DAZN gezeigt. Ab 15 bzw. 20.45 Uhr überträgt der Streamingdienst die Begegnungen.

Nations League: Die Übertragung im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo besitzt, kann in unseren Livetickern vorbei schaun. Auch hier werdet ihr nichts verpassen.

Schweiz - England: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Frendschafsspiel 11.09.18 England Schweiz 1:0 EM-Quali 08.09.15 England Schweiz 2:0 EM-Quali 08.09.14 Schweiz England 0:2 EM-Quali 04.06.11 England Schweiz 2:2 EM-Quali 07.09.10 Schweiz England 1:3

Portugal - Niederlande: Die vergangenen Duelle