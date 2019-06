Nach abgeschlossener Gruppenphase startet die Copa America in die K.o.-Phase. In diesem Artikel erfahrt ihr alles zum Endspiel und wo ihr die Titelentscheidung sehen könnt.

Copa America: Wann und wo findet das Finale statt?

Ab dem 28. Juni läuft bei der Copa America in Brasilien die K.o.-Phase. Acht Mannschaften sind noch im Rennen und peilen das Endspiel am 7. Juli an. Ausgetragen wird das Finale in Rio de Janeiro. Anpfiff ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

Einen Tag vorher spielen die Verlierer der Halbfinals, die für den 3. und 4. Juli angesetzt sind, den dritten Platz aus.

Copa America: Die Viertelfinals im Überblick

Datum Anstoß Team A Team B Live-Übertragung 28. Juni 2.30 Uhr Brasilien Paraguay DAZN 28. Juni 21 Uhr Venezuela Argentinien DAZN 29. Juni 1 Uhr Kolumbien Chile DAZN 29. Juni 21 Uhr Uruguay Peru DAZN

Copa America im TV und Livestream

Das Kontinental-Turnier Südamerikas wird nicht im Free-TV übertragen. Dafür hat sich DAZN die Rechte an der Copa America gesichert. Der Streamingdienst zeigt alle Partien der K.o.-Phase und natürlich auch das Finale live und in voller Länge.

Die Plattform zeigt neben der Copa America weiteren hochklassigen Fußball. So hat DAZN auch den Afrika-Cup im Programm. In der kommenden Saison könnt ihr bei dem Anbieter auch wieder die Creme de la Creme des Klub-Fußballs anschauen.

DAZN zeigt neben ausgewählten Spielen der Champions League die Partien der Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 live.

Copa America: Die erfolgreichsten Teams der Geschichte