Copa America 2019 heute live im TV und LIVESTREAM

Am zweiten Spieltag der Copa America sind noch vier Spiele ausstehend. Am späten Abend trifft Kolumbien auf Katar, während Argentinien und Paraguay erst nach Mitternacht zum Einsatz kommen. SPOX informiert euch über die genauen Spieltermine und liefert euch alle Informationen rund um die Übertragung im TV, Livestream sowie Liveticker.

Copa America 2019, 2. Spieltag: Alle Paarungen im Überblick

Zwei Partien des 2. Spieltags haben bereits stattgefunden, heute Abend wird die dritte von insgesamt sechs Begegnungen angepfiffen. Die drei letzten Partien am 2. Spieltag finden in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag (2.30 Uhr), von Donnerstag auf Freitag (1 Uhr) und von Freitag auf Samstag (1 Uhr) statt.

Die erste Spielpaarung der Gruppe bildet die Partie Kolumbien - Katar, die heute um 23.30 Uhr angepfiffen wird. In der Nacht auf Donnerstag stehen sich Argentinien und Paraguay gegenüber.

Alle Duelle am 2. Spieltag der Copa America 2019 im Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 18.06.19 23.30 Uhr Bolivien Peru 1:3 19.06.19 2.30 Uhr Brasilien Venezuela 0:0 19.06.19 23.30 Uhr Kolumbien Katar -:- 20.06.19 2.30 Uhr Argentinien Paraguay -:- 21.06.19 1 Uhr Uruguay Japan -:- 22.06.19 1 Uhr Ecuador Chile -:-

Copa America 2019 heute live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Wer auf einen Live-Übertragung der Copa America im Fernsehen hofft, muss in diesem Jahr enttäuscht werden. Während vergangene Kontinentalmeisterschaften größtenteils im Free-TV zu sehen waren, wird die Copa America 2019 ausschließlich beim Streaming-Dienst DAZN gezeigt.

Die Partie Kolumbien - Katar wird live und in voller Länge im Stream auf DAZN zu sehen sein, sodass ihr dahingehend unmittelbare Live-Bilder abrufen könnt. Mit der Live-Berichterstattung geht es mit Anpfiff, also ab 23.30 Uhr, los.

Auch das Spiel Argentinien - Paraguay ist heute Nacht live und in voller Länge zu sehen. DAZN beginnt die Live-Übertragung pünktlich zu Beginn des Spiels um 2.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. DAZN-Kommentator Hans von Brockhausen begleitet euch durch die Nacht.

Kolumbien gegen Katar: Anpfiff, Schiedsrichter und Austragungsort

Anstoß der Partie ist aufgrund der Zeitverschiebung um 23.30 Uhr (MEZ), in Brasilien wird es dann 18.30 Uhr (Ortszeit) sein. Das Duell findet in Sao Paulo statt und wird im Estadio do Morumbi ausgetragen. Das Estadio do Morumbi ist eigentlich die Heimspielstätte des FC Sao Paulo und bietet Platz für 66.795 Zuschauer.

Das Spiel wird vom Unparteiischen Alexi Herrera geleitet. Folgendes Schiedsrichter-Gespann steht heute zusammen mit Herrera auf dem Platz:

Schiedsrichter: Alexis Herrera (VEN)

Assistenten: Luis Murillo (VEN), Nicolas Taran (URU)

Vierter Offizieller: Victor H. Carrillo (PER)

VAR: Jesus Valenzuela (VEN)

Argentinien - Paraguay: Anstoß, Unparteiische und Spielort

Das Duell Argentinien - Paraguay wird um 21.30 Uhr Ortszeit und 2.30 Uhr deutscher Zeit in Belo Horizonte angepfiffen. Schauplatz der Partie ist das Estadio Mineirão, das mit einer Gesamtkapazität von 62.000 Plätzen ausgestattet ist.

Die leitenden Unparteiischen kommen aus Brasilien, Ecuador und Uruguay. Dieses Schiedsrichter-Gespann leitet das Spiel in Belo Horizonte:

Schiedsrichter: Wilton Sampaio (BRA)

Assistenten: Marcelo Van Gasse (BRA), Rodrigo Correa (BRA)

Vierter Offizieller: Carlos Orbe (ECU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Copa America 2019, 2. Spieltag: Aktuelle Tabelle der Gruppe B

Der aktuelle Tabellenstand vor Beginn der Partien Kolumbien - Katar und Argentinien - Paraguay: