Der letzte Spieltag der Gruppenphase steht an und in Gruppe A kommt es zum Duell zwischen Gastgeber Ägypten und Uganda. Wo ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Afrika-Cup 2019: Wann findet Ägypten gegen Uganda statt?

Anpfiff der Partie zwischen Ägypten und Uganda ist heute um 21 Uhr. Spielort ist das Cairo International Stadium, welches rund 74.100 Zuschauern Platz bietet.

Afrika-Cup: Ägypten - Uganda heute live im TV und Livestream

Weder im Free-TV noch im Pay-TV ist das Spiel zu sehen. Darauf verzichten müsst ihr aber natürlich trotzdem nicht, DAZN zeigt die Partie nämlich genauso wie den gesamten Afrika Cup im Livestream. Kommentator ist David Ploch.

Afrika-Cup: Ägypten steht bereits im Achtelfinale

Mit zwei Siegen über Simbabwe und den Kongo hat Gastgeber Ägypten das Achtelfinale vorzeitig perfekt gemacht. Damit ist die Pflicht für Mohamed Salah und Co. aber noch nicht erfüllt, sie wollen gegen Uganda den Gruppensieg perfekt machen.

Was es dazu braucht? Mindestens ein Unentschieden, denn auch der heutige Gegner präsentierte sich mit einem Sieg und einem Remis alles andere als schlecht.

Dennoch geht Ägypten als Favorit in die Partie. Schließlich kann man auf die Unterstützung der heimischen Fans bauen und hat mit Salah einen der besten Stürmer der Welt in seinen Reihen. Uganda fehlt ein solcher Topstar.

Gruppe A beim Afrika Cup: Die Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte 1 Ägypten 2 2 0 0 3 6 2 Uganda 2 1 1 0 2 4 3 Simbabwe 2 0 1 1 -1 1 4 DR Kongo 2 0 0 2 -4 0

Afrika Cup 2019: Zeitplan - Wann finden die Achtelfinals statt?

In den nächsten Tagen werden die 3. Spieltage der Gruppenphase ausgetragen. Ab dem 5. Juli stehen dann die Achtelfinals an. Beendet wird das Turnier am Freitag, den 19. Juli, mit dem Finale.