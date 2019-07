Afrika Cup 2019 heute live: 3. Gruppenspieltag im TV und Livestream

Am heutigen Montag stehen beim Afrika Cup vier Partien des letzten Gruppenspieltages an. Hier erfahrt ihr, ob ihr sie live im TV und Livestream verfolge könnt - und wenn ja, wo.

Afrika-Cup heute: Heutige Spiele im Überblick

Am heutigen Montag steigen beim Afrika Cup insgesamt vier Spiele. Es sind die abschließenden Partien der Gruppen D und C.

Datum Uhrzeit Heim Gast 01.07.2019 18.00 Südafrika Marokko 01.07.2019 18.00 Namibia Elfenbeinküste 01.07.2019 21.00 Kenia Senegal 01.07.2019 21.00 Tansania Algerien

Afrika-Cup 2019 live: Gibt es Übertragungen im TV?

Der Afrika Cup 2019 wird weder im Free-TV, noch im Pay-TV übertragen.

Afrika-Cup heute live: Wo werden die Spiele übertragen?

Live zu sehen gibt es den Afrika Cup in Deutschland nur beim Stremingdienst DAZN. Am heutigen Montag werden zwei Spiele live übertragen. Aus der Gruppe C das Duell zwischen Kenia und dem Senegal (21 Uhr, Kommentator Max Siebald) und aus Gruppe D das Duell zwischen Südafrika und Marokko (18 Uhr, Tom Kirsten).

Abgesehen vom Afrika Cup laufen aktuell auch die Copa America und die Frauen WM bei DAZN. Nach der Anmeldung ist der erste Monat kostenlos, danach sind monatlich 9,99 Euro fällig.

Ranking: Die besten Afrika-Cup-Torjäger aller Zeiten © getty 1/19 Einige der besten Stürmer aller Zeiten haben beim Afrika Cup (ab Freitag LIVE auf DAZN) schon große Shows abgezogen. Wer sind die besten Afrika-Cup-Torjäger aller Zeiten? SPOX hat das Ranking... © getty 2/19 15. PASCAL FEINDOUNO, Guinea: 8 Tore. © getty 3/19 15. ASAMOAH GYAN, Ghana: 8 Tore. © getty 4/19 15. ANDRE AYEW, Ghana: 8 Tore. © getty 5/19 15. AHMED HASSAN, Ägypten: 8 Tore. © getty 6/19 13. ABDOULAYE TRAORE, Elfenbeinküste: 9 Tore. © getty 7/19 13. MANUCHO, Angola: 9 Tore. © getty 8/19 8. KALUSHA BWALYA, Zambia: 10 Tore. © imago 9/19 8. FRANCILEUDO SANTOS, Tunesien: 10 Tore. © getty 10/19 8. MENGISTU WORKU, ÄTHIOPIEN: 10 Tore. © getty 11/19 8. JOEL TIEHI, Elfenbeinküste: 10 Tore. © imago 12/19 8. NDAYE MULAMBA, DR Kongo: 10 Tore. © getty 13/19 5. DIDIER DROGBA, Elfenbeinküste: 11 Tore. © getty 14/19 5. HOSSAM HASSAN, Ägypten: 11 Tore. © getty 15/19 5. PATRICK MBOMBA, Kamerun: 11 Tore. © getty 16/19 4. HASSAN EL SHAZLY, Ägypten: 12 Tore. © getty 17/19 3. RASHIDI YEKINI, Nigeria: 13 Tore. © getty 18/19 2. LAURENT POKOU, Elfenbeinküste: 14 Tore. © getty 19/19 1. SAMUEL ETO'O, Kamerun: 18 Tore.

Afrika Cup: Die Gruppe C vor dem letzten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte 1 Algerien 2 2 0 0 3 6 2 Senegal 2 1 0 1 1 3 3 Kenia 2 1 0 1 -1 3 4 Tansania 2 0 0 2 -3 0

Afrika Cup: Die Gruppe D vor dem letzten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte 1 Marokko 2 2 0 0 2 6 2 Elfenbeinküste 2 1 0 1 0 3 3 Südafrika 2 1 0 1 0 3 4 Namibia 2 0 0 2 -2 0

Afrika Cup: Der Modus und die Situation in den Gruppen

Beim Afrika Cup gibt es sechs Vorrundengruppen. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich genau wie die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale.

Von den acht Nationen, die heute im Einsatz sind, stehen Algerien und Marokko bereits sicher im Achtelfinale. Alle anderen Nationen haben noch Chancen auf die Qualifikation.