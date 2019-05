Weltmeister Olivier Giroud verlängert um ein Jahr beim FC Chelsea

Olivier Giroud hat seinen Vertrag beim englischen Erstligisten FC Chelsea bis 2020 verlängert. Dies teilte der Europa-League-Finalist am Dienstag mit.

Im Januar 2018 war der 32 Jahre alte Stürmer innerhalb von London vom FC Arsenal an die Stamford Bridge gewechselt. Seither erzielte er für die Blues 17 Tore in 62 Spielen. Nachdem in den letzten Jahren immer wieder Wechselgerüchte aufkamen, ist die Zukunft des bulligen Franzosen somit zumindest für die kommende Saison gesichert.

Girouds alter Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. "Ich bin sehr glücklich, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Ich wollte unbedingt noch mindestens ein weiteres Jahr bleiben. Ich fühle mich als Teil des Teams, der Familie, seit ich hier bin. Hoffentlich werden wir noch einige Trophäen gewinnen", sagte der Franzose. Am 29. Mai steht für Chelsea das Finale in der Europa League in Baku gegen Girouds Ex-Klub Arsenal auf dem Programm.