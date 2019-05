Porto-Keeper Iker Casillas erleidet Herzinfarkt - Zustand nach Not-OP stabil

Der langjährige spanische Nationaltorwart Iker Casillas vom FC Porto hat am Mittwoch einen Herzinfarkt erlitten. Das bestätigte sein Klub gegenüber portugiesischen Medien. Casillas' Zustand ist stabil, Lebensgefahr besteht nicht.

Der 37-Jährige wurde für eine Not-OP in ein Krankenhaus in Porto eingeliefert, berichtet TVi. Er werde sich wohl wieder vollständig von dem Schock erholen.

Für Porto auflaufen wird der ehemalige Keeper von Real Madrid in dieser Saison aber nicht mehr, so die Berichte weiter. Laut der Zeitung A Bola hatte Casillas während einer Trainingseinheit Portos am Mittwoch plötzlich über Schmerzen geklagt und wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht.

Im offiziellen Statement des FC Porto heißt es : "Iker Casillas hat einen Herzinfakt während der morgendlichen Trainingseinheit erlitten. Das Training im Sports Training Center in Olival wurde sofort abgebrochen, um den Torwart in das CUF Krankenhaus in Porto zu bringen. Casillas geht es gut. Sein Zustand ist stabil und sein Herzschlag hat sich beruhigt."

Casillas war 2015 nach 16 Jahren in der ersten Mannschaft Reals nach Porto gewechselt. Für die Portugiesen absolvierte er in der laufenden Spielzeit 42 Pflichtspiele, sein Vertrag läuft noch bis 2020.