Arsene Wenger lobt Wissenschaft: "Wollte Forschungsuniversität gründen"

Arsene Wegner wollte beim FC Arsenal eine Forschungsuniversität gründen. Die Wissenschaft habe mittlerweile die Oberhand gewonnen, proklamierte der langjährige Trainer der Gunners im Rahmen einer Pressekonferenz in London.

"Mein letzter Traum bei Arsenal war es, eine Universität im Klub zu gründen", sagte Wenger. "Ich habe bereits mit einigen großen Unternehmen, wie Sony, Siemens, verhandelt, weil sie große Forschungsabteilungen hatten. Mein Traum war es, eine Forschungsuniversität für die mentalen, physischen und technischen Aspekte der modernen Spieler zu schaffen. Ich bin überzeugt, dass das der nächste Schritt sein kann", erklärte er weiter.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Seine Faszination für Wissenschaft und objektive Leistungsbemessung kommt nicht von irgendwo. "Ich habe in den Jahren 1987/88 mit Freunden am Computer an der Leistungsbewertung gearbeitet. Wir arbeiteten Tag und Nacht, um die Leistungen der Spieler wirklich zu messen. Wir waren der Zeit 20 Jahre voraus. Wir haben einige gute Verbesserungen bei der Beurteilung von Spielern vorgenommen. Wir entdeckten einige Spieler, die nicht wirklich Stars waren. Sie wurden danach gute Spieler", erklärte Wenger.

Wie viel verdienen Mesut Özil und Co.? - Die Gehaltsliste des FC Arsenal © getty 1/27 Der FC Arsenal zahlt seinen Spielern sehr hohe Gehälter, dies oftmals nicht leistungsgerecht oder den Umständen entsprechend. Unter Berücksichtigung der Informationen des "Daily Mirror" hat SPOX die Gehälter der Gunners für euch aufgelistet. © getty 2/27 Platz 26: Krystian Bielik (21) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 3/27 Platz 24: Konstantinos Mavropanos (21) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 4/27 Platz 24: Calum Chambers (24) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 5/27 Platz 21: David Ospina (30) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 6/27 Platz 21: Rob Holding (23) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 7/27 Platz 21: Matteo Guendouzi (20) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 8/27 Platz 20: Mohamed Elneny (26) - 63.600 Euro Wochengehalt © getty 9/27 Platz 18: Nacho Monreal (33) - 81.000 Euro Wochengehalt © getty 10/27 Platz 18: Alex Iwobi (22) - 81.000 Euro Wochengehalt © getty 11/27 Platz 17: Lucas Torreira (23) - 86.700 Euro Wochengehalt © getty 12/27 Platz 16: Lucas Perez (30) - 92.500 Euro Wochengehalt © getty 13/27 Platz 11: Granit Xhaka (26) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 14/27 Platz 11: Stephan Lichtsteiner (35) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 15/27 Platz 11: Shkodran Mustafi (27) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 16/27 Platz 11: Sokratis (30) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 17/27 Platz 11: Bernd Leno (27) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 18/27 Platz 7: Danny Welbeck (28) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 19/27 Platz 7: Laurent Koscielny (33) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 20/27 Platz 7: Petr Cech (36) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 21/27 Platz 7: Hector Bellerin (24) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 22/27 Platz 6: Aaron Ramsey (28) - 127.200 Euro Wochengehalt © getty 23/27 Platz 5: Sead Kolasinac (25) - 138.150 Euro Wochengehalt © getty 24/27 Platz 4: Alexandre Lacazette (27) - 161.850 Euro Wochengehalt © getty 25/27 Platz 2: Henrikh Mkhitaryan (30) - 208.100 Euro Wochengehalt © getty 26/27 Platz 2: Pierre-Emerick Aubameyang (29) - 208.100 Euro Wochengehalt © getty 27/27 Platz 1: Mesut Özil (30) - 405.000 Euro Wochengehalt

Arsene Wenger: "Man dürfte Lionel Messi nie aufstellen"

Der Franzose hat nun selbst in ein Unternehmen namens PlayerMaker investiert. Es versucht eine Analyse der technischen, taktischen und physischen Leistungen anhand einer Technologie im Fußballschuh.

"Heute hat die Wissenschaft die Oberhand gewonnen. Die Wissenschaft kann Leistung vorhersagen, oder wann Spieler Ruhephasen brauchen", meinte Wenger.

Dennoch seien gute Trainer noch immer unabdingbar. Ansonsten würde der Wissenschaft eine zu hohe Bedeutung beigemessen. "Der moderne Trainer muss interessante Daten sammeln und danach mit seinem Wissen Entscheidungen treffen. Und er muss stark genug sein, um das zu tun, was er für richtig hält. Das Wissen ist immer noch wichtig. Wenn man nur die physischen Daten nimmt, dürfte man Lionel Messi nie aufstellen. Aber jeder Trainer würde Messi aufstellen."

Wenger verließ Arsenal im Sommer 2018 - nach 22 Jahren als Trainer der Gunners. Eigentlich forcierte er kein Sabbatical, doch der endgültige Abschied von Arsenal fiel ihm schwerer als erwartet. Dennoch plant Wenger eine Rückkehr auf die Trainerbank: "Der Appetit ist immer noch da, der Wunsch ist immer noch da."