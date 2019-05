Türkei gegen Griechenland heute live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Nur einen Tag nach dem Europa-League-Finale steht am heutigen Donnerstag ein weiterer Knaller auf dem Programm. Diesmal allerdings nicht auf Klub-, sondern auf Nationalmannschafts-Ebene. Im Rahmen eines Freundschaftsspiels trifft die Türkei auf Griechenland. SPOX informiert euch über Anstoßzeit, Live-Übertragung sowie vergangene Direkt-Vergleiche beider Teams.

Türkei gegen Griechenland: Anstoß und Austragungsort

Das anstehende Testspiel Türkei gegen Griechenland wird um 20 Uhr angepfiffen und findet in der türkischen Stadt Antalya statt.

Schauplatz des anstehenden Duells ist das Antalya Atatürk Stadium, welches mit einer Gesamtkapazität von 11.137 Plätzen ausgestattet ist.

Das Antalya Atatürk Stadium fungiert eigentlich als Heimspielstätte des türkischen Erstligisten Antalyaspor.

Türkei gegen Griechenland live: Heute im TV?

Eine Live-Übertragung der Partie im deutschen Fernsehen wird es nicht geben. Sowohl das Free-TV als auch das Pay-TV haben für das anstehende Freundschaftsspiel Türkei - Griechenland keine Live-Übertragungsrechte.

Um Live-Bilder im TV kümmern sich zahlreiche ausländische Fernsehsender aus Portugal, Tschechien, Ungarn, Norwegen und natürlich der Türkei.

Türkei - Griechenland heute live: Übertragung im LIVESTREAM

Trotz der fehlenden TV-Übertragung in Deutschland wird die Live-Partie Türkei - Griechenland im Netz zu sehen sein. DAZN strahlt das Testspiel exklusiv sowie in voller Länge via Livestream aus, sodass alle türkischen und griechischen Nationalmannschafts-Fans den Länderspiel-Klassiker im Netz abrufen können.

Mit Anpfiff um 20 Uhr geht DAZN-Kommentator Uwe Morawe live auf Sendung und führt euch durch den vielversprechenden Länderspiel-Abend am heutigen Donnerstag.

Auch nach Abpfiff können DAZN-User die gesamte Partie in voller Länge abrufen und sich noch einmal alle interessanten Torraum-Szenen sowie Tore zu Gemüte führen.

Türkei - Griechenland: Direkte Duelle im Überblick

Viele Direkt-Duelle zwischen beiden Nationalteams gab es in der Vergangenheit nicht. Zum letzten Pflichtspiel der Türken und Griechen kam es im Jahr 2007 im Rahmen der EM-Qualifikation. Damals setzte sich Hellas knapp mit 1:0 durch.

Ansonsten waren Direkt-Vergleiche zwischen den beiden rivalisierten Nationalmannschaften stets von Kampf und wenig Toren geprägt. In lediglich zwei von sieben direkten Aufeinandertreffen erzielten beide Mannschaften mehr als zwei Treffer.

Alle direkten Duelle zwischen der Türkei und Griechenland im Überblick:

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 17.11.15 Freundschaftsspiel Türkei Griechenland 0:0 17.10.07 EM-Qualifikation Türkei Griechenland 0:1 24.03.07 EM-Qualifikation Griechenland Türkei 1:4 04.06.05 WM-Qualifikation Türkei Griechenland 0:0 08.09.04 WM-Qualifikation Griechenland Türkei 0:0 29.03.89 Freundschaftsspiel Griechenland Türkei 0:1 21.09.89 Freundschaftsspiel Türkei Griechenland 3:1

FIFA-Weltrangliste 2019: Wo stehen beide Nationen derzeit?

Aktuelle FIFA-Weltranglisten mit der Türkei und Griechenland: