Kevin-Prince Boateng exklusiv: "... dann spricht Ibrahimovic vier Tage kein Wort mit dir"

Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng vom FC Barcelona hat seinen Ex-Mannschaftskameraden Zlatan Ibrahimovic von LA Galaxy für dessen Arbeitseifer gelobt.

"Zlatan ist ein Leader. Ich habe nie einen ehrgeizigeren Menschen kennengelernt. Wenn er im Training verliert, spricht er vier Tage lang kein Wort mit dir", sagte Boateng im exklusiven Gespräch mit SPOX und DAZN.

Boateng lernte Ibrahimovic nach seinem Wechsel zum AC Mailand im Sommer 2010 kennen. "Als ich an meinem ersten Tag in die Kabine kam, hat er mich mit meinem Namen angesprochen. Da habe ich mir gedacht: 'Wow, er kennt meinen Namen.' Von dem Moment an haben wir uns gut verstanden", erinnert er sich.

Boateng spielte von 2010 bis 2013 sowie leihweise von Januar bis August 2016 für die Rossoneri. Insgesamt absolvierte er 114 Pflichtspiele für die Italiener und erzielte dabei 18 Tore.

Seit vergangenem Januar steht Boateng beim FC Barcelona unter Vertrag.