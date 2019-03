Angetrunken Polizeiwagen überholt: 18 Monate Fahrverbot für Craig Bellamy

Dumm gelaufen: Der frühere walisische Nationalspieler Craig Bellamy muss anderthalb Jahre seinen Führerschein abgeben, weil er mit 0,67 Promille Alkohol im Blut in Cardiff am Steuer seines Autos erwischt wurde. Erlaubt sind in Wales nur bis zu 0,35 Promille.

Bei seiner Fahrt unter Alkoholeinfluss hatte der ehemalige Profi des FC Liverpool und von Manchester City in der walisischen Hauptstadt zudem einen Polizeiwagen überholt und damit die Ordnungshüter auf sich aufmerksam gemacht, die ihn prompt anhielten.

Für sein Vergehen muss Bellamy zudem umgerechnet 750 Euro Strafe zahlen. Für den 39-Jährigen ist es bereits das zweite Fahrverbot, nachdem er 2013 seinen Führerschein wegen Geschwindigkeitsübertretung sechs Monate abgeben musste. Zuletzt hatte er wegen Mobbingvorwürfen gegen seine seinen Posten als U18-Teammanager von Cardiff City aufgegeben.