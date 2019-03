EM-Qualifikation: Montenegro gegen England heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen EM-Qualifikations-Spieltag ist England zu Gast in Montenegro. Wann und wo die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker läuft, bekommt ihr hier bei SPOX zum Nachlesen.

Die "Three Lions" sind wieder unterwegs. Diesmal geht es gegen die Nationalmannschaft aus Montenegro. Nach dem deutlichen Sieg gegen Tschechien will England heute die Vormachtstellung in der Gruppe A untermauern.

Montenegro gegen England heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für alle EM-Qualifikationspartien (außer für die Spiele der deutschen Mannschaft) liegen beim Streaming-Portal DAZN. Daher wird Montenegro gegen England nirgends im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Dafür gibt es einen Livestream auf DAZN, der das Aufeinandertreffen zwischen Montenegro und England heute live ab 20.45 Uhr und auf Abruf bereitstellt.

EM-Quali: Montenegro vs. England im Liveticker

Das komplette Paket zur EM-Qualifikation bekommt ihr auch von uns hier auf SPOX zur Verfügung gestellt. Für das Spiel in Montenegro gibt es heute einen Liveticker, mit dem ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

EM-Qualifikation: Montenegro und England im Vergleich

Die ersten Spiele zeigen eine klare Tendenz für die heutige Begegnung zwischen Montenegro und England. Während Montenegro nicht über eine 1:1 gegen Bulgarien hinauskam, brannten die Engländer beim 5:0 gegen Tschechien ein Feuerwerk ab. Der Weltranglisten Vierte geht also ganz klar als Favorit in die Begegnung von heute Abend.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 22.03.2019, 18:00 Bulgarien - Montenegro 1:1 22.03.2019, 20:45 England - Tschechien 5:0

EM-Quali: Aufstellung von Montenegro gegen England

Das Team von Coach Southgate wird wieder mit voller Offensive in die Partie gehen. Da im letzten Spiel die Taktik sehr gut funktioniert hat, wird sich nicht viel an der Aufstellung im englischen Kader ändern. Montenegro könnte sich dagegen ein wenig umstellen um in der Defensive stabiler zu werden.

England: Pickford - Walker , Keane , Maguire , Chilwell - J. Henderson , Dier, Alli- Sancho , H. Kane, Sterling

Montenegro: Petkovic - Marusic , Simic , Tomasevic ,Stojkovic -Jankovic , Ivanic , Vukcevic , Vesovic - Mugosa , Beqiraj

Qualifikation zur EM: Die Gruppe A

In der Qualifikationsgruppe A spielen neben England und Montenegro auch noch Tschechien, Bulgarien und der UEFA-Neuling Kosovo. Hinter den "Three Lions" ist der Kampf um das zweite Ticket also eröffnet.

Die Gruppe A im Überblick: