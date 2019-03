EM-Qualifikation: Bosnien gegen Armenien heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Qualifikation trifft heute Bosnien Herzegowina auf die Auswahl aus Armenien. Wo und wann ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Ihr wollt alles Spiele der heutigen EM-Qualifikation live und exklusiv? Dann holt euch jetzt DAZN einen Monat kostenlos und bekommt täglich die volle Packung Sport.

In der Gruppe J empfängt Bosnien Herzegowina heute das Team aus Armenien. Für beide Nationalmannschaften geht es um die erstmalige Teilnahme an einer EM-Endrunde.

Bosnien gegen Armenien im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Bosnien und Armenien könnt ihr euch im Livestream bei DAZN heute ab 20.45 Uhr ansehen. Auch alle anderen Partien der EM-Qualifikation sind dort exklusiv im Livestream verfügbar. Dementsprechend wird am heutigen Spieltag keine der Begegnungen im Fernsehen übertragen.

EM-Quali: Bosnien vs. Armenien im Liveticker

Wer noch kein Abo bei DAZN hat, der kann sich alle heutigen Spiele auch hier bei SPOX im Liveticker zu Gemüte führen. Der Schlagabtausch zwischen Bosnien und Armenien gibt es ab 20.45 Uhr hier im Liveticker zu lesen.

Bosnien will die erste EM-Quali

Die Chance auf die erste EM-Endrunde in der Geschichte des bosnischen Fußballs war selten so groß. Die "Zmajevi" geht hinter Italien als Co-Favorit in die Gruppe J. Die direkte Qualifikation ist das erklärte Ziel von Trainer Prosinecki. In der Nations League Liga B gelang den Bosniern bereits recht souverän der Aufstieg in die höchste Liga. Mit Edin Dzeko und Miralem Pjanic stehen routinierte Akteure im Kader, die unbedingt an einem großen Turnier teilnehmen wollen.

Der Kader von Bosnien im Überblick:

Name Position Verein Alter Vedran Kjosevski TW Željezničar Sarajevo 23 Kenan Pirić TW NK Maribor 24 Ibrahim Šehić TW BB Erzurumspor 30 Muhamed Bešić VER Middlesbrough FC 26 Samir Memišević VER FC Groningen 25 Darko Todorović VER RB Salzburg 21 Sead Kolašinac VER Arsenal FC 25 Ermin Bičakčić VER 1899 Hoffenheim 29 Ervin Zukanović VER FC Genua 32 Toni Šunjić VER Dinamo Moskva 30 Amer Gojak MIT Dinamo Zagreb 22 Deni Milošević MIT Atiker Konyaspor 24 Rade Krunić MIT Empoli FC 25 Goran Zakarić MIT Partizan Belgrad 26 Elvis Sarić MIT Suwon Bluewings 28 Gojko Cimirot MIT Standard Lüttich 26 Edin Višća MIT İstanbul Başakşehir F.K. 29 Miralem Pjanić MIT Juventus Turin 28 Eldar Čivić MIT Sparta Prag 22 Elvir Koljič ANG CS Universitatea Craiova 23 Kenan Kodro ANG Athletic Bilbao 25 Edin Džeko ANG AS Rom 33 Haris Duljević ANG Dynamo Dresden 25

EM-Quali: Armenien hofft auf Mkhitaryan

Für Armenien wäre es ebenfalls eine Premiere, sich für die Endrunde zu qualifizieren. Unumstrittener Star der Mannschaft ist Henrikh Mkhitaryan. Auf dem EX-BVB-Spieler liegen die Hoffnungen, sich einen der beiden Plätze zur direkten Qualifikation zu schnappen. Schon heute Abend wird man sehen, ob dieses Ziel realistisch ist.

EM-Qualifikation: Die Gruppe J

In der letzten Gruppe kämpfen sechs Mannschaften um zwei Tickets. Mit Italien ist ein Favorit in der Gruppe, der die letzten Jahre immer wieder Schwierigkeiten hatte sich zu qualifizieren. Neben Bosnien und Armenien sind außerdem Griechenland, Liechtenstein und Finnland in der Gruppe vertreten.

Die Gruppe J in der Übersicht: