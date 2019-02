Raul Bobadilla: "Hätte eine größere Karriere als Mohamed Salah machen können"

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Raul Bobadilla ist davon überzeugt, dass er eine größere Karriere hätte hinlegen können, als der aktuelle Liverpool-Star Mohamed Salah. Außerdem wünscht sich der 31-Jährige eine Rückkehr nach Europa.

"Mit mehr Disziplin hätte ich eine größere Karriere als Mohamed Salah machen können", betonte Bobadilla im Schweizer Blick. "Und ich wäre noch heute in der Premier League, davon bin ich überzeugt. Aber eben, ich bin froh, meine Karriere gemacht zu haben, denn ich habe keine Ausbildung - und wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung von Arbeit."

Zwar spielte der gebürtige Argentinier und ehemalige Nationalspieler von Paraguay nie in England, doch aktuell ist ihm auch die argentinische Liga zu hart. "Es ist mein Ziel, wieder in Deutschland oder in der Schweiz zu spielen. Die letzten Monate waren eine Katastrophe", so Bobadilla, aktuell bei Argentinos Juniors unter Vertrag.

"Es geht nur um Härte und null um Technik. Als Stürmer bekommst du nur auf die Socken, und die Schiris pfeifen nichts", so Bobadilla weiter. In 13 Spielen blieb er bislang ohne Torerfolg, fehlte mehrere Wochen verletzt.

Salah knackt 50-Tore-Marke in England: Diese Spieler waren noch schneller © getty 1/11 Der ägyptische Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool hat beim 4:3-Sieg gegen Crystal Palace als viertschnellster Spieler der Premier-League-Geschichte sein 50. Tor in Englands höchster Spielklasse erzielt. Wer war schneller? SPOX zeigt die Top 10. © getty 2/11 PLATZ 10 - LUIS SUAREZ (FC Liverpool): Brauchte 86 Spiele für 50 Tore. © getty 3/11 PLATZ 9 - DIEGO COSTA (FC Chelsea): Brauchte 85 Spiele für 50 Tore. © getty 4/11 PLATZ 7 (geteilt) - KEVIN PHILLIPS (FC Sunderland): Brauchte 83 Spiele für 50 Tore. © getty 5/11 PLATZ 7 (geteilt) - THIERRY HENRY (FC Arsenal): Brauchte 83 Spiele für 50 Tore. © getty 6/11 PLATZ 6 - SERGIO AGÜERO (Manchester City): Brauchte 81 Spiele für 50 Tore. © getty 7/11 PLATZ 4 (geteilt) - FERNANDO TORRES (FC Liverpool): Brauchte 72 Spiele für 50 Tore. © getty 8/11 PLATZ 4 (geteilt) - MOHAMED SALAH (FC LIVERPOOL): Brauchte 72 Spiele für 50 Tore. © getty 9/11 PLATZ 3 - RUUD VAN NISTELROOY (Manchester United): Brauchte 68 Spiele für 50 Tore. © getty 10/11 PLATZ 2 - ALAN SHEARER (Newcastle United): Brauchte 66 Spiele für 50 Tore. © getty 11/11 PLATZ 1 - ANDREW COLE (Newcastle United/Manchester United): Brauchte 65 Spiele für 50 Tore.

Bobadilla lief in der Bundesliga bislang für Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg auf, in der Schweiz spielte er für Concordia, Grasshopper Club, Young Boys und den FC Basel.