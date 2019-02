Kevin-Prince Boateng entschädigt Fan für Wechsel zum FC Barcelona

Kevin-Prince Boateng hat einen Fan entschädigt, der den Deutsch-Ghanaer kurz vor seinem Wechsel zum FC Barcelona bei einem Online-Spiel verpflichtet hatte.

Der Spieler "Godsavethekingborn" kaufte Boateng im italienischen Online-Spiel "Fantaclacio" für seine Mannschaft. Da kurze Zeit später aber dessen Wechsel von Sassuolo Calcio zum FC Barcelona bekannt gegeben wurde, war der Deal für den Spieler letztlich hinfällig - und ließ diesen wütend zurück.

Daraufhin wandte sich der Fan persönlich via Instagram an Boateng und schrieb ihm eine scherzhafte Nachricht via Instagram: "Du solltest mich entschädigen, was mache ich denn jetzt? Soll ich Dir meine Kontonummer schicken?"

Der 31-Jährige zögerte nicht lange und antwortete tatsächlich - sehr zur Freude des Fans: "Schick sie mir!", ehe er ihm tatsächlich das Geld überwies: "Ciao Renato, das Geld ist überwiesen. Eine dicke Umarmung".

Kevin-Prince Boateng überweist Fan Geld für Online-Spiel

Der Fan konnte sein Glück kaum fassen: "Das gibt es doch nicht! Ich glaube, ich werde ohnmächtig!"

Wie viel Boateng überwies, ist nicht bekannt. Der Fan hat mit dem unverhofften finanziellen Zugewinn offenbar aber schon ganz konkrete Pläne: "Ich möchte gern zwei Dinge tun: dir persönlich danken oder das Geld für den guten Zweck und eine Reise nach Barcelona ausgeben“, schrieb Renato. "Es wäre ein Traum für mich, ein Foto mit dir zu machen, wenn du einverstanden bist. Ich möchte es nicht erzwingen.“

Ob und wann das Treffen stattfinden soll, ist unklar.