BVB verleiht Jeremy Toljan nach Glasgow zum FC Celtic

Borussia Dortmund hat einen prominenten Abnehmer für Defensivspieler Jeremy Toljan gefunden. Der 24-Jährige wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zum schottischen Meister und Pokalsieger FC Celtic.

Der deutsche Tabellenführer machte das Geschäft wenige Stunden vor Transferschluss am Donnerstagabend perfekt. "Wir wünschen Jeremy möglichst viel Spielpraxis und werden seine Leistungen genau beobachten", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Toljan war im Sommer 2017 für rund sieben Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Dortmund gekommen und absolvierte seither 23 Spiele (ein Tor, zwei Vorlagen) in Schwarz-Gelb. Der U21-Europameister von 2017 konnte sich aber unter verschiedenen Trainern nicht durchsetzen, in der aktuell so erfolgreichen Saison unter Lucien Favre absolvierte er noch kein Spiel für die Profis.