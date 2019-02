Orhan Vojic unterschreibt bei Shamrock Rovers

Der gebürtige Linzer Orhan Vojic hat einen eineinhalbjährigen Vertrag bei den Shamrock Rovers unterschrieben. Der 22-Jährige spielte zuletzt in der Jugend vom VfL Wolfsburg, war aber seit vergangenen Sommer vereinslos.

"Durch meine Kontakte zum FC Arsenal kamen wir in den letzten Monaten immer wieder über Orhan ins Gespräch. Sie empfahlen mir, dass wir uns um ihn bemühen sollten, wenn er verfügbar wäre", wird Shamrock-Coach Stephen Bradley in einer Aussendung zitiert.

"Er ist ganz anders als die anderen Stürmer, die wir im Kader haben. Er denkt sehr unterschiedlich über das Spiel, hat verschiedene Ideen, um hinter die Abwehr und in den Strafraum zu gelangen", lobte er Vojic.

Der Österreicher mit einem bosnischen Pass freute sich über die Vertragsunterzeichnung. "Ich hörte, dass die Fans schon an einem Lied für mich arbeiten. Ich freue mich darauf, so gut wie möglich zu spielen und in Irland erfolgreich zu sein", sagte der Stürmer.