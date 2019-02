FC Barcelona: Drei Helden beim Sieg gegen Real - Messi war nur zum Umarmen da

Der FC Barcelona hat dank eines 3:0-Sieges bei Real Madrid das Finale der Copa del Rey erreicht. Während Lionel Messi enttäuschte, überzeugten die beiden ehemaligen Bundesligaspieler Marc-Andre ter Stegen und Ousmane Dembele sowie Torjäger Luis Suarez.

Von Lionel Messi blieben von diesem Pokalhalbfinalrückspiel in Madrid keine Tore oder Assists in Erinnerung wie von den meisten anderen seiner Spiele. Ja nicht einmal so richtig gewiefte Pässe wie von eigentlich allen anderen seiner Spiele. Es blieben stattdessen Bilder in Erinnerung, die ihn beim innigen Umarmen zeigen. Mit seinen Händen stets viel größere Menschen umschließend, auf seinen Lippen ein stolzes Lächeln.

Diese 90 Minuten im Estadio Santiago Bernabeu hatten dem Kapitän des FC Barcelona schließlich bewiesen: Ja, seine Mannschaft kann auch ohne ihn in Glanzform große Spiele gewinnen!

Nach dessen Treffer zum 1:0 umarmte Messi also Luis Suarez, kurz vor dessen Auswechslung umarmte er Ousmane Dembele - und nach dem Spiel schließlich Marc-Andre ter Stegen. Er umarmte die drei Männer, die bei Barcelonas sechstem Copa-del-Rey-Finaleinzug in Folge zu Helden wurden - während Messi die meiste Zeit um den Mittelkreis rotierte und ihn manchmal auch durchquerte.

An keinem einzigen Torschuss war er beteiligt und nur knapp 82 Prozent seiner Pässe kamen an, was der zweitschlechteste Wert aller Barcelona-Feldspieler war. So eine Leistung hatte man von Messi lange nicht mehr gesehen. In den 20 Pflichtspielen zuvor (seit der Rückkehr nach seinem Unterarmbruch) blieb er nur in vier Spielen ohne Scorerpunkt. Insgesamt war Messi in dieser Zeit an 33 Toren direkt beteiligt.

Einzelkritiken und Noten zu Real Madrid - FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey © getty 1/29 Marc-Andre ter Stegen zeigte drei tolle Paraden. Vinicius Junior machte mit Nelson Semedo, was er wollte. Die Einzelkritiken und Noten zum 3:0-Sieg des FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey bei Real Madrid. © getty 2/29 Keylor Navas: Ganz bitterer Abend für Navas! Jeder einzelne Schuss auf Navas‘ Tor war drin, der Keeper aber jeweils machtlos. Riskanter, aber folgenloser Ausflug in der 76. Minute. Note: 4. © getty 3/29 Dani Carvajal: Wegen Dembeles Offensivdrang war Carvajal hinten angebunden. Beim 0:1 ließ er sich von ihm überlaufen. Note: 4,5. © getty 4/29 Raphael Varane: In der 19. klärte er noch stark gegen Dembele, beim Treffer zum 0:2 misslang sein Klärungsversuch aber: Varane schob den Ball ins eigene Tor. Note: 4,5. © getty 5/29 Sergio Ramos: In der ersten Halbzeit traf ihn sein Mitspieler Casemiro bei einem Luftduell, im Anschluss humpelte er etwas. Beim 1:0 kam er zu spät gegen Suarez. Note: 4. © getty 6/29 Sergio Reguilon: Der Linksverteidiger machte sowohl defensiv (abgesehen von seinem Verhalten vor dem 0:3) als auch offensiv ein gutes Spiel. Starke Flanke auf Vazquez in der 60., starker Kopfball in der 62. Note: 2,5. © getty 7/29 Toni Kroos: Eher unauffälliger Auftritt von Kroos. Kurz nach dem Seitenwechsel probierte er sich mit einem Distanzschuss, verzog aber. Seine Freistoßflanken kamen gut in den Strafraum, wurden jedoch nicht verwertet. Note: 3,5. © getty 8/29 Casemiro: Bereits in der 3. Minute setzte er mit einem Foul gegen Dembele das erste Zeichen, in der Folge fiel er mit Aggressivität auf. Sein Foul an Suarez resultierte im Elfmeter, den der Gefoulte zum 3:0 verwandelte. Note: 4,5. © getty 9/29 Luka Modric: War nicht so spielprägend, wie man das von Modric gewohnt ist. Seine Passquote von knapp 88 Prozent war eine der schwächeren bei Real. Note: 4. © getty 10/29 Lucas Vazquez: Begann erneut statt Bale und rechtfertigte das mit einer aufopferungsvollen Leistung. Offensiv setzte er wenige Impulse, dafür arbeitete er viel mit nach hinten. In der 58. sah er Gelb, in der 68. wurde er für Bale ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 11/29 Karim Benzema: Er behauptete mit seiner Wucht etliche Bälle und leitete sie dann mit Vorliebe an Vinicius weiter. In der 37. scheiterte er mit einem Schuss an ter Stegen - es sollte sein einziger bleiben. Note: 3. © getty 12/29 Vinicius Junior: Mit Abstand der auffälligste Spieler! Seine Dribbelstärke und sein Tempo überforderten Semedo völlig. Alleine in der ersten Halbzeit kam er fünf Mal zum Abschluss. Einziger Vorwurf an ihn: die fehlende Präzision beim Torschuss. Note: 2. © getty 13/29 Gareth Bale: In der 68. durfte er auf den Platz und blieb in der Folge ohne nennenswerte Aktion. Note: 4. © getty 14/29 Federico Valverde: In der Schlussphase für Casemiro eingewechselt. Keine Note. © getty 15/29 Marco Asensio: Kam nach seiner Einwechslung einmal zum Abschluss, verzog aber. Keine Note. © getty 16/29 Marc-Andre ter Stegen: Wenn er gefordert wurde, war er da: In der 23. machte sich ter Stegen vor Vinicius groß und parierte, in der 37. zeigte er einen tollen Fuß-Reflex gegen Benzema, in der 60. eine sensationelle Parade gegen Reguilon. Note: 2. © getty 17/29 Nelson Semedo: Unzählige Male wurde er von seinem Gegenspieler Vinicius übertölpelt und überspielt. In der 15. hatte er etwas Glück, dass sein Kontakt gegen Vinicius im Strafraum nicht mit einem Elfmeter geahndet wurde. Note: 5. © getty 18/29 Gerard Pique: Immer wieder offenbarte er Schnelligkeitsdefizite, die Real jedoch nicht bestrafte. Wie gewohnt sicher im Passspiel. Gewann nur knapp 44 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 19/29 Clement Lenglet: In der 37. klärte er stark gegen Vinicius. Leistete sich die eine oder andere Unsicherheit im Stellungsspiel. Note: 3,5. © getty 20/29 Jordi Alba: Im Defensivspiel hatte er Vazquez gut im Griff, offensiv setzte Alba aber wenige Impulse. Die meisten seiner Pässe gingen zurück und brachten somit keinen Raumgewinn - Ausnahme war sein Pass auf Dembele im Vorfeld des 1:0. Note: 3,5. © getty 21/29 Sergi Roberto: Von den drei Mittelfeldspielern war Roberto mit Abstand der unauffälligste. Er war lediglich 51 Mal am Ball und somit deutlich seltener als Busquets und Rakitic. Note: 4. © getty 22/29 Sergio Busquets: Immer, wenn er am Ball war, wurde er sofort energisch angelaufen. Zumeist befreite sich Busquets aus der Umklammerung aber mit gutem und präzisem Pässen (Passquote: knapp 95 Prozent). Starkes Tackling gegen Vinicius in der 56. Note: 2,5. © getty 23/29 Ivan Rakitic: Relativ ungewohnt für ihn: Rakitic fiel zunächst vor allem mit Härte auf. Er hatte Glück, dass seine Fouls in der 10. und 44. jeweils nicht mit der Gelben Karte geahndet wurden. Nach der Pause spielerisch besser und dominanter. Note: 3. © getty 24/29 Lionel Messi: Um das Spiel seiner Mannschaft anzukurbeln, ließ sich Messi tief ins Mittelfeld fallen. Von dort spielte er einige gute Pässe. Torgefahr strahlte er jedoch keine aus. Messi kam kein einziges Mal zum Abschluss. Note: 4. © getty 25/29 Luis Suarez: In der ersten Halbzeit noch etwas unauffällig, nach der Pause aber gewohnt effektiv. Das 1:0 machte er selbst, beim 2:0 erzwang er das Eigentor, das 3:0 besorgte er per Elfmeter-Lupfer erneut selbst. Note: 1,5. © getty 26/29 Ousmane Dembele: War oft am Ball und band seinen Gegenspieler Carvajal damit in der Defensive. Seine beiden Hereingaben resultierten in den beiden Treffern zum 1:0 und 2:0. In der 75. wechselte ihn Valverde aus. Note: 1,5. © getty 27/29 Philippe Coutinho: Kam in der 75. für Dembele und blieb unauffällig. Keine Note. © getty 28/29 Arturo Vidal: Kam in der Schlussphase für Suarez und sorgte für defensive Absicherung. Keine Note. © getty 29/29 Arthur: In der Schlussphase eingewechselt. Jeder seiner zehn Pässe kam an den Mann. Keine Note.

FC Barcelona: Ousmane Dembele stiehlt Vinicius Junior die Show

Diesmal lieferten andere. Etwa Dembele, der in der 50. Minute auf links Dani Carvajal davonlief, den Ball flach in die Mitte legte, wo Suarez zum 1:0 verwandelte. Und 19 Minuten später, als er das Gleiche einfach auf der anderen Seite machte. Nur, dass er diesmal Sergio Reguilon entwischte und Reals Raphael Varane den Ball zum 2:0 ins eigene Tor beförderte.

"Ich denke, dass er einer der Besten der Welt wird", sagte Suarez neulich in einem Interview mit Sport über Dembele. Bei diesem Spiel gegen Real hat er den nächsten Schritt dahin gemacht. Obwohl es zunächst schien, als stehle ihm sein Linksaußen-Pendant bei Real, Vinicius Junior, die Show. Er dribbelte und schoss und dribbelte und schoss, aber irgendwie landete der Ball am Ende nie dort, wo er sollte.

Dembele stach ihn in Sachen Effizienz aus. Für ihn waren es die Assists sieben und acht in dieser Saison. Damit bereitete Dembele bereits so viele Treffer vor wie in der gesamten vergangenen Saison.

Marc-Andre ter Stegen glänzt gegen Real Madrid mit drei Paraden

Am dritten Treffer war Dembele nicht beteiligt, der gehörte Suarez ganz alleine. Sein elftes Tor im 13. Clasico leitete er selbst ein, indem er einen Elfmeter gegen Casemiro herausholte, sich dann den Ball schnappte und schließlich rotzfrech via Panenka über Real-Keeper Keylor Navas ins Tor lupfte. Es war erst der dritte Schuss aufs Real-Tor. Alle drei waren drin.

Barca-Keeper ter Stegen auf der anderen Seite wuchs unterdessen erneut über sich hinaus: einmal machte er sich ganz groß (23., Schuss Vinicius), einmal zeigte er einen Fuß-Reflex (37., Schuss Benzema) und einmal segelte er nur so durch den Strafraum (60., Kopfball Reguilon). Es waren Rettungstaten, als das Spiel noch nicht entschieden war. Als Real die bessere Mannschaft war und ter Stegens Tor phasenweise anlief. "Dann muss ich da sein", sagte ter Stegen danach nur. Und er war da.

"Er hat ein großartiges Spiel gemacht", lobte Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu. Bereits in den vergangenen Wochen wuchs ter Stegen stets aufs Neue über sich hinaus. Etwa beim 0:0 bei Athletic Bilbao, als ihn Sport als einen "Torwart wie eine Kathedrale" bezeichnete.

Pique: "Barca ist nicht nur Messi"

Im Bernabeu hielt die Kathedrale ter Stegen den Erschütterungen stand. Der nächste Stabilitätstest steht bereits in zwei Tagen an, wenn es am selben Ort gegen den selben Gegner geht (Samstag, 20.45 Uhr live auf DAZN). Dann steht anders als diesmal nicht der Copa-del-Rey-Finaleinzug auf dem Spiel, sondern ein Neun-Punkte-Vorsprung in der Primera Division. Bald danach geht es für Barcelona im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen Olympique Lyon (Hinspiel 0:0).

Barcelona träumt vom Triple. Und eine wichtige Botschaft auf dem Weg zu dieser Traumverwirklichung hat die Mannschaft an diesem Mittwochabend gesendet: sie kann auch ohne einen Messi in Glanzform große Spiele gewinnen. "Wenn wir Titel gewinnen, liegt es daran, dass das gesamte Team auf dem Niveau ist", sagte Gerard Pique. "Barca ist nicht nur Messi."