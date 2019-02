Goldener Schuh 2018/19: Ranking, Spieler, Erklärung, Geschichte

Der Goldene Schuh ist eine Auszeichnung, die jedes Jahr an den erfolgreichsten Torjäger in Europa verliehen wird. SPOX liefert euch alle Informationen zu den Kriterien der Auszeichnung sowie der Geschichte, dem aktuellen Ranking, den aktuellen Preisträgern und Rekordhaltern.

Was ist der Goldene Schuh?

Das französische Magazin France Football rief die Auszeichnung ins Leben. Der Goldene Schuh ist eine Trophäe, die jedes Jahr dem besten Torschützen aller europäischen Ligen verliehen wird. Der Verband "European Sports Media" ist heutzutage für die Verleihung zuständig. Renommierte Sportmagazine zählen zu dem Verband, Deutschland wird durch den kicker und die FAZ vertreten.

Goldener Schuh 2018/19: Das aktuelle Ranking

Die Saison 2018/19 geht in die heiße Phase und deshalb seht ihr hier das aktuelle Ranking des Goldenen Schuhs.

Rang Spieler Verein Tore Faktor Punkte 1 Lionel Messi FC Barcelona 25 2 50 2 Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 22 2 44 3 Cristiano Ronaldo Juventus Turin 19 2 38 4 Krzysztof Piatek FC Genua 18 2 36 5 Edinson Cavani Paris Saint-Germain 17 2 34 6 Sergio Aguero Manchester City 17 2 34 7 Fabio Quagliarella Sampdoria Genua 17 2 34 8 Mohamed Salah FC Liverpool 17 2 34 9 Luis Suarez FC Barcelona 16 2 32 10 Nicolas Pepe LOSC Lille 16 2 32

Stand: 26.02.2019

Goldener Schuh: Die Geschichte der Auszeichnung

Der Goldene Schuh wurde in der Saison 1967/68 ins Leben gerufen. Zwischen 1992 und 1996 wurde die Trophäe nicht vergeben. Seit 1997 übernimmt der Verband "European Sports Media" die Vergabe des Goldenen Schuhs.

Die Kriterien des Goldenen Schuhs seit 1997

Bis zum Jahr 1997 zählte bei der Verleihung des Goldenen Schuhs nur die Anzahl der Tore, die ein Spieler in der jeweiligen Saison geschossen hatte. Es waren nur Spieler für den Award zugelassen, die in der 1. Liga eines europäischen Landes spielten.

Nach einer Regelumstellung gilt nun allerdings ein Punktesystem. Das System orientiert sich an der Fünfjahreswertung der UEFA. Demnach werden Tore, die in den fünf besten Ligen Europas erzielt werden, mit zwei Punkten belohnt. Tore der Ligen 6-22 werden mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Für alle Ligen darunter gelten die Tore einfach.

Die Regelung hatte einen einfachen Grund: Es sollte verhindert werden, dass Spieler aus schwachen Ligen den Preis zu einfach gewinnen. Es ist für einen guten Spieler natürlich einfacher, ein Tor in der irischen oder estischen Liga zu erzielen, als beispielsweise in der Primera Divison oder der Bundesliga.

Ohne die Änderung wäre in 14 von 20 Jahren ein anderer Spieler ausgezeichnet worden. So schoss der Deutsche Rainer Rauffmann in der Saison 1997/98 ganze 42 Tore. Der Stürmer tat dies allerdings für Omonia Nikosia auf Zypern.

(Rauffmann wurde auf Zypern eine lebende Legende, er wurde sogar Nationalspieler Zyperns. 2017 führte SPOX ein exklusives Interview mit dem Torjäger.)

Goldener Schuh: Wer war der erste Gewinner?

Die portugiesische Fußball-Legende Eusebio gewann den ersten Goldenen Schuh. Der ehemalige Stürmer von Benfica Lissabon erzielte in der Saison1967/68 stolze 42 Tore.

Wer gewann den Goldenen Schuh in der Saison 2017/2018?

In der Saison 2017/18 gewann Lionel Messi vom FC Barcelona den Goldenen Schuh. Der Argentinier erzielte insgesamt 68 Punkte. Damit konnt er seinen Titel vom Vorjahr verteidigen. Mohamed Salah vom FC Liverpool holt sich mit 64 Punkten den zweiten Platz. Harry Kane von den Tottenham Hotspur hatte 60 Punkte auf dem Konto.

Wer sind die Rekordsieger des Goldenen Schuhs?

Nur zehn Spieler überhaupt konnten den Goldenen Schuh mehr als ein Mal gewinnen. Zweimal gelang dieses Kunststück jeweils Gerd Müller, Eusebio, Dudu Geogescu, Thierry Henry, Fernando Gomes, Mario Jardel, Luis Suarez und Diego Forlan.

Lediglich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo können das toppen. So gewann Ronaldo den Goldenen Schuh gleich viermal.

Messi gelang in der vergangenen Saison aber etwas Historisches: Der Argentinier holte 2017/18 seinen fünften Goldenen Schuh und wurde somit zum Rekordhalter des Awards. Zudem ist er der erste Spieler, der die Auszeichnung zweimal verteidigen konnte. Dies gelang ihm 2011/12 und 2012/13, sowie 2016/17 und 2017/18.

Welcher Deutsche gewann die Verleihung des Goldenen Schuhs?

Der einzige Deutsche, der den Goldenen Schuh gewinnen konnte, ist Gerd Müller. Der "Bomber der Nation" konnte die Auszeichnung in der Saison 1969/70 mit 38 Toren und 1971/72 mit 40 Treffern gewinnen.

Alle Gewinner des Goldenen Schuhs im Überblick

Saison Spieler Verein Tore 1967/68 Eusebio Benfica Lissabon 42 68/69 Petar Schekow ZSKA Sofia 36 69/70 Gerd Müller FC Bayern München 38 70/71 Josip Skoblar Olympique Marseille 44 71/72 Gerd Müller FC Bayern München 40 72/73 Eusebio Benfica Lissabon 40 73/74 Hector Yazalde Sporting Lissabon 46 74/75 Dudu Georgescu Dinamo Bukarest 33 75/76 Sotiris Kaiafas Omonia Nikosia 39 76/77 Dudu Georgescu Dinamo Bukarest 47 77/78 Hans Krankl SK Rapid Wien 41 78/79 Kees Kist AZ Alkmaar 34 79/80 Erwin Vandenbergh Lierse SK 39 80/81 Georgi Slawkow Botew Plowdiw 31 81/82 Wim Kieft Ajax Amsterdam 32 82/83 Fernando Gomes FC Porto 36 83/84 Ian Rush FC Liverpool 32 84/85 Fernando Gomes FC Porto 39 85/86 Marco van Basten Ajax Amsterdam 37 86/87 Anton Polster FK Austria Wien 39 87/88 Tanju Colak Galatasaray Istanbul 39 88/89 Dorin Mateut Dinamo Bukarest 43 89/90 Hugo Sanchez Christo Stoitschkow Real Madrid ZSKA Sofia 38 38 90/91 Darko Pancev Roter Stern Belgrad 34