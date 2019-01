Diego Maradona in Argentinien erfolgreich operiert

Fußball-Weltstar Diego Maradona (58) hat am Samstag eine Operation erfolgreich überstanden. Das teilte sein Anwalt Matias Morla nach dem Eingriff in der Olivos-Klinik in Buenos Aires via Twitter mit.

Lokalen Medienberichten zufolge soll bei dem Weltmeister von 1968 ein Nabelbruch operiert worden sein. Mindestens bis Sonntagnachnittag müsse Maradona demnach im Krankenhaus bleiben.

Anfang des Jahres war beim argentinischen Fußball-Idol, das seit Jahren mit labiler Gesundheit zu kämpfen hat, im Rahmen einer Routineuntersuchung angeblich eine Magenblutung entdeckt worden.

Der Trainer des Zweitligisten Dorados de Sinaloa ließ sich vor seiner Rückkehr nach Mexiko durchchecken.

"Es ist nichts. Ich ging mit 58 in die Klinik und kam mit 50 wieder heraus", witzelte er anschließend.