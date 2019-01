Voting: Coutinho? Akanji? Wer war der beste Winter-Neuzugang 2017/18?

Das Transferfenster im Winter erstreckt sich in den europäischen Topligen über den kompletten Januar. "Transfers im Winter sind schwer zu realisieren", lautet das Credo eines jeden Sportdirektors. Dennoch landen die Klubs immer wieder echte Coups - Christian Pulisic ist das beste Beispiel. SPOX will von euch wissen, welcher Neuzugang im vergangenen Jahr am besten eingeschlagen hat.

So mancher Winter-Neuzugang erwies sich im vergangenen Jahr als echter Glücksgriff. Pierre-Emerick Aubameyang hat für den FC Arsenal in bisher 40 Pflichtspielen bereits 26 Mal getroffen. Virgil van Dijk verhalf der Hintermannschaft des FC Liverpool zu lange vermisster Stabilität. Lucas Moura erlebt bei Tottenham Hotspur seinen zweiten Frühling.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch die Bundesliga-Granden schlugen im vergangenen Winter zu. Die Bayern holten mit Sandro Wagner einen Backup für Robert Lewandowski. Der BVB schnappte sich mit Manuel Akanji.

Doch welcher Neuzugang schlug eurer Meinung nach am besten bei seinem neuen Klub ein? Ihr könnt bis Montag, den 7. Januar, um 12 Uhr abstimmen und Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) für jeden Spieler verteilen (App-User gelangen hier zum Voting).