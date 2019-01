Transfermarkt - News und Gerüchte: BVB offenbar an Robin Gosens von Atalanta Bergamo interessiert

Der BVB buhlt offenbar um die Dienste des deutschen Außenverteidigers Robin Gosens von Atalanta Bergamo und Real Betis macht die Verpflichtung von Außnahmetalent Diego Lainez offiziell.

Hier gibt's die heißesten News und Gerüchte vom Transfermarkt am 11. Januar.

BVB offenbar an Robin Gosens von Atalanta Bergamo interessiert

Nach Informationen von Sky Sport Italia ist der BVB an einer Verpflichtung des Deutschen Robin Gosens von Atalanta Bergamo interessiert. Der 24-jährige Außenverteidiger hat ich dort dank seiner starken Leistungen zum Stammspieler entwickelt und stand in der laufenden Saison bereits in 15 Spielen auf dem Feld.

Bis zu seinem 18. Lebensjahr spielte Gosens für den VfL Rhede in der Landesliga, ehe er nach einem gescheiterten Probetraining bei Borussia Dortmund 2012 zu Vitesse Arnheim in die Niederlande wechselte. In der Eredivisie machte er sich aufgrund seiner Flexibilität schnell einen Namen, da er ebenfalls im linken sowie zentralen Mittelfeld einsetzbar ist.

2017 zog es ihn schließlich nach Italien, wo er in Bergamo einen Vertag bis 2020 unterschrieb. Einer Rückkehr nach Deutschland stand Gosens jedoch immer offen gegenüber. "Die Bundesliga ist aber auf jeden Fall das Ziel, ein echter Traum", verriet der Außenverteidiger einst t-online.

FCB plant Wintertransfers: Kandidaten - und warum sie helfen könnten © getty 1/22 Beim Thema Neuzugänge dreht sich beim FC Bayern fast alles um Callum Hudson-Odoi. Der Rekordmeister will das Chelsea-Juwel im Winter locken. Doch bastelt der FCB im Hintergrund an einem anderen Überraschungsdeal? SPOX fasst die FCB-Gerüchte zusammen. © getty 2/22 Wie die Sport Bild berichtet, hat der FCB sein Interesse an Adrien Rabiot von PSG intensiviert. Informationen des französischen Radio-Senders RMC und Sky zufolge gab es in den letzten Tagen bereits Gespräche mit dem Tuchel-Klub sowie mit Rabiots Mutter. © getty 3/22 Salihamidzic äußerte sich auf das Gerücht angesprochen vielsagend. "Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten", so der Sportdirektor zur Bild: "Rabiot ist ein interessanter Spieler." © getty 4/22 Die Gerüchte kommen insofern überraschend, alsdass sich der Mittelfeldspieler dem bisherigen Vernehmen nach mit Barcelona über einen Wechsel einig war. Tatsächlich soll aber noch keine Entscheidung gefallen sein. Außer, dass er unbedingt weg wiill. © getty 5/22 Dennoch ist unklar, ob Rabiot im Winter oder erst zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, wechselt. Bayerns Chance ist insofern da, weil Barca und PSG seit dem Neymar-Deal nicht gut aufeinander zu sprechen sind. 10-20 Mio. Euro würde er wohl kosten. © getty 6/22 BENJAMIN PAVARD: Der erste Transfer steht indes bereits fest! Benjamin Pavard wechselt vom VfB Stuttgart an die Isar - allerdings erst im Sommer. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro. Der Franzose erhält einen Vertrag bis 2024. © getty 7/22 Das bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Wintertrainingslager in Katar. "Er ist ein junger Spieler, der Weltmeister ist. Wir sind sehr froh und stolz, dass wir einen solchen Spieler für den FC Bayern gewinnen konnten." Und sonst? © getty 8/22 CALLUM HUDSON-ODOI (18/FC CHELSEA/Vertrag bis 2020): Es ist kein Geheimnis mehr, dass der FC Bayern den Flügelstürmer verpflichten möchte. Der Engländer soll die alternde Flügelzange der Bayern erneuern. © getty 9/22 Die Zeit von Arjen Robben und Franck Ribery neigt sich dem Ende zu. Nachdem Robben seinen Abschied bereits verkündete, deutete Salihamidzic das letzte Jahr von Ribery beim FCB an. "Es wird wahrscheinlich das letzte Jahr von Franck. Lassen wir es dabei." © getty 10/22 Salihamidzic bestätigte das Interesse an Hudson-Odoi im Rahmen des Trainingslagers in Doha. Nach Informationen von Goal und SPOX liegt die gebotene Summe nach drei gescheiterten Angeboten (15; 22; 33.5 Millionen Euro) mittlerweile bei 39 Millionen Euro. © getty 11/22 "Er ist ein sehr interessanter Spieler, den wir unbedingt verpflichtet wollen. Er hat die Qualitäten, die zu unserem Spiel passen. Er ist dribbelstark und hat einen starken Zug zum Tor. Er hat großes Potenzial", so Salihamidzic. © getty 12/22 Chelsea-Coach Maurizio Sarri kämpft um einen Verbleib des Shootingstars. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler", so Sarri. Die Liebesebekundungen kommen aber offensichtlich zu spät. Hudson-Odoi strebt einen Wechsel zum FCB an. © getty 13/22 LUCAS HERNANDEZ (22/Atletico Madrid/Vertrag bis 2024): Der "Marca" zufolge will der FCB die Ausstiegssklausel (80 Millionen Euro) des variablen Verteidigers ziehen und ihn mit einem Vierjahresvertrag ausstatten. © getty 14/22 "Ich würde in Erwägung ziehen, morgen zu gehen, wenn ein Projekt mich interessiert", sagte Hernandez gegenüber "Le Figaro". © getty 15/22 Atletico-Boss Miguel Angel Gil Marin schloss zuvor im Gespräch mit SPOX und Goal aber einen Wechsel des 22-Jährigen im Winter aus. Man werde sich aber mit dem FCB zu Verhandlungen treffen. © getty 16/22 TIMO WERNER (22/RB Leipzig/Vertrag bis 2020): Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil Werner einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. © getty 17/22 Nach dem Europa-League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie SPOX und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. © getty 18/22 Der Nationalspieler weckt bei vielen Topklubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-Jährige (11 BuLi-Tore) würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. © getty 19/22 Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken: Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidzic und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe. © getty 20/22 Werner selbst befeuerte nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern die Gerüchte im Gespräch mit Sky: "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", erklärte der 22-Jährige. © getty 21/22 NICOLAS PEPE (23/OSC Lille/Vertrag bis 2022): So etwas wie der Newcomer der Saison in Frankreich. Mischt die Ligue 1 ordentlich auf (12 Tore, 7 Vorlagen) und wird schon von diversen England-Klubs umworben. Laut "Sport Bild" beobachtet ihn auch der FCB. © getty 22/22 Aber auch Pepe wäre richtig teuer. Lilles Sportdirektor Luis Campos verlangt angeblich 80 Millionen Euro. Außerdem haben die Bayern ja ohnehin schon Hudson-Odoi an der Angel.

BVB vor Transfer von Leonardo Balerdi

Der Wechsel von Leonardo Balerdi von den Boca Juniors zu Borussia Dortmund ist offenbar fix. Das berichtet die SportBild. Demnach haben sich beide Klubs auf eine Ablösesumme in Höhe von 16 Millionen Euro für den 19-jährigen Verteidiger geeinigt. Balerdi soll beim Bundesliga-Spitzenreiter einen Vertrag bis 2023 unterschreiben.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte einen Transfer im Defensivbereich zuletzt als "denkbar" bezeichnet, weil Manuel Akanji eine längere Pause droht. Balerdi lief bislang fünfmal für Boca in der Liga auf. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2021. Anfang kommender Woche soll er in Dortmund den Medizincheck absolvieren.

Sportdirektor Michael Zorc wollte den Vollzug angesprochen auf die neuen Gerüchte im BVB-Trainingslager in Marbella am Freitag nicht bestätigen: "Es gibt aktuell viele Meldungen", wiegelte Zorc im Gespräch mit Journalisten ab.

© getty

VfB Stuttgart macht offenbar bei Galatasaray-Talent Kabak ernst

Wie die Sport Bild berichtet, macht der VfB Stuttgart bei der Verpflichtung von Galatasaray-Talent Ozan Kabak offenbar ernst. Demnach sollen die Schwaben ein Angebot in Höhe von 11 Millionen Euro für den 18-Jährigen abgegeben haben.

Der Außenverteidiger läuft seit letztem Sommer für die Profimannschaft der Türken auf, nachdem er sich über den Jugendweg nach oben arbeitete. In der laufenden Saison kam der U18-Nationalspieler in insgesamt 17 Partien zum Einsatz.

© getty

Real Betis verpflichtet mexikanisches Talent Diego Lainez

Wie Real Betis und Club America am Donnerstagabend verkündeten, wechselt das mexikanische Ausnahmetalent Diego Lainez mit sofortiger Wirkung zum Tabellensechsten der Primera Division. Laut den Andalusiern unterschreibt der 18-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2024.

Für den zweifachen Nationalspieler überweist Real Betis eine Ablösesumme von rund 14 Millionen Euro an Club America, was ihn zum teuersten Mexikaner macht, der je aus Mexiko nach Südamerika wechselte.

In der bisherigen Saison kam der Linksaußen für Club America in wettbewerbsübergreifend 18 Partien zum Einsatz, in denen er fünf Tore erzielte sowie ein weiteres auflegte.

Diego Lainez' Leistungsdaten für Club America 2018/19