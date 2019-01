Wie de Jongs Transfer zu Barca den Mittelfeld-Markt ankurbelt

Frenkie de Jong hatte die Qual der Wahl. Nahezu jeder europäische Klub mit Rang und Namen war hinter dem Mittelfeld-Juwel von Ajax Amsterdam her, am Ende entschied sich der 21-jährige Niederländer für einen Wechsel zum FC Barcelona. SPOX und Goal zeigen, welche Auswirkungen der 75-Millionen-Deal auf den Transfermarkt hat - und noch haben könnte.

Hasan Salihamidzic machte sich im europaweiten Tauziehen um Frenkie de Jong keine allzu großen Hoffnungen. Das Supertalent von Ajax Amsterdam sei zweifelsfrei "ein guter Spieler", der eine "hervorragende Entwicklung" genommen habe, meinte der Sportdirektor des FC Bayern am 8. Dezember des vergangenen Jahres.

Er verzichtete angesichts der zu jenem Zeitpunkt weit fortgeschrittenen Verhandlungen des begehrten Niederländers mit Paris Saint-Germain aber auf eine Kampfansage an die mitbietende Konkurrenz. "Wenn er zu ihnen wechselt", sagte Salihamidzic mit einem Hauch Missmut in Richtung des französischen Meisters, "wären sie noch stärker."

Nach de Jongs Transfer: Barca distanziert sich von Rabiot

Etwa eineinhalb Monate später gab de Jong seinen Wechsel bekannt. Allerdings nicht zu PSG, sondern zum FC Barcelona. Ein langes Gespräch mit Thomas Tuchel konnte seinen Kindheitstraum, das blaurote Trikot im Stile der niederländischen Fußball-Legende schlechthin, Johan Cruyff, überzustreifen, ebenso wenig ausradieren wie ein Anruf aus Manchester von Pep Guardiola.

De Jong, 21, einigte sich mit Barca auf einen Wechsel im Sommer. Kostenpunkt: 75 Millionen Euro. Ein Transfer-Coup, der schon jetzt Auswirkungen auf den Mark hat. Vor allem in Bezug auf die monatelange Posse um Adrien Rabiot. Der wechselwillige und mittlerweile in die Reserve von PSG verbannte Franzose sollte eigentlich im Januar bei Barca unterschreiben. Die Katalanen wurden sich laut der für gewöhnlich gut informierten Sport bislang aber nicht mit dessen Mutter und Beraterin einig.

Die finanziellen Rahmenbedingungen des Rabiot-Deals schrecken den spanischen Double-Sieger offenbar ab. Der begehrte Mittelfeld-Organisator soll neben einem üppigen Gehalt auch eine stolze Handgeldsumme verlangen. Eine Verpflichtung des 23-Jährigen genieße daher "keine Priorität" mehr, schreibt Sport. Zumindest, solange nicht klar ist, wie sich das nach dem Transfer von de Jong noch praller gefüllte Barca-Mittelfeld in der kommenden Spielzeit aufstellt.

Thiago-Rückkehr zu Barca kein Thema mehr

Für den ab Juli ablösefreien Rabiot wäre vor allem aus wirtschaftlicher Sicht wohl nur Platz, wenn Coutinho von dannen ziehen würde. Der Brasilianer ist dieser Tage das große Sorgenkind von Barca-Coach Ernesto Valverde, kämpft mit Leistungsschwankungen und wird bereits mit anderen Spitzenklubs in Verbindung gebracht.

Auch Ivan Rakitic zählt der Barca-nahen Presse zufolge trotz vieler und überzeugender Einsätze im Valverde-Team zu den Verkaufskandidaten der nahen Zukunft. Der kroatische Vizeweltmeister gehört mit seinen 30 Jahren der älteren Riege im Kader an und könnte im Sommer noch eine vergleichsweise hohe Transfersumme generieren. Einen Erben für den Ex-Schalker im katalanischen Dreier-Mittelfeld gibt es ohnehin schon: Arthur Melo, für 31 Millionen Euro von Gremio Porto Alegre aus Brasilien gekommen, spielt eine verheißungsvolle Premierensaison im Camp Nou.

Auch aufgrund der Leistungen des 22-Jährigen sind mittlerweile die langjährigen Gedankenspiele der Barca-Bosse, Thiago vom FC Bayern zurückzuholen, auf Eis gelegt. Abgesehen davon plant Thiago selbst nach Informationen von SPOX und Goal keinen Abschied mehr aus München. Im Gegenteil: Vor rund zwei Monaten signalisierte er, seinen bis 2021 laufenden Vertrag an der Isar mindestens erfüllen zu wollen.

Bayerns Chancen bei Rabiot steigen

"Unser Gehaltsbudget ist limitiert", sagte Barca-Präsident Josep Bartomeu zu Beginn der Woche nicht grundlos gegenüber Mundo Deportivo. Für Rabiot ist aktuell kein Platz. Das ruft andere Spitzenklubs auf den Plan. So intensivierte nach Angaben des französischen Sportblatts L'Equipe zuletzt Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur seine Bemühungen um den Linksfuß, fing sich jedoch eine Absage von ihm ein. Rabiot bevorzuge demnach eine Adresse, bei der er jedes Jahr um große Titel mitspielen könne.

Das vergrößert automatisch die Chancen von Vereinen wie Juventus Turin, dem FC Liverpool - und dem FC Bayern. Salihamidzic bezeichnete den Noch-Pariser bereits vor einigen Wochen als "interessanten Spieler", nachdem in Frankreich Gerüchte aufgekommen waren, der deutsche Rekordmeister sei in den Rabiot-Poker eingestiegen. Allerdings stellt sich wie in Barcelona auch in München die Frage: Wird Rabiot überhaupt gebraucht?

Niko Kovac hat aktuell ein Überangebot an Mittelfeldspielern. Ob der aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nicht mehr unantastbare Javi Martinez, der bis dato nur ausgeliehene James Rodriguez und der wenn überhaupt nur als Joker berücksichtigte Renato Sanches über die laufende Spielzeit hinaus bleiben, steht allerdings in den Sternen.

Was planen BVB, PSG, Barca und Co.? Aktuelle Transfergerüchte im Überblick © getty 1/20 Am 1. Januar 2019 öffnete das Transferfenster in den europäischen Topligen und die Gerüchteküche brodelt. SPOX gibt euch eine Übersicht zu den aktuellen Wechselspekulationen. © getty 2/20 INTER MAILAND/FC ARSENAL: Inter ist an einer Verpflichtung von Mesut Özil vom FC Arsenal interessiert. Corriere dello Sport berichtet von einem Tauschgeschäft Özils mit dem abwanderungswilligen Ivan Perisic. Bei Arsenal ist Özil aufs Abstellgleis geraten. © getty 3/20 Beide Vereine sollen über ein Tauschgeschäft bis zum Saisonende mit anschließender Kaufoption für Perisic in Höhe von 40 Millionen Euro verhandeln. Der Vize-Weltmeister hatte Inter bereits um eine Freigabe gebeten. © getty 4/20 "Perisic hat uns gebeten zu gehen, aber es gibt kein Angebot. Wir werden in den kommenden Tagen sehen", sagte Inter-Boss Giuseppe Marotta zur aktuellen Lage von Perisic bei Inter. © getty 5/20 Ein Hindernis des Tauschgeschäfts mit Özil könnt das Gehalt des Ex-Nationalspielers sein. Özil hatte seinen Kontrakt bei den Gunners im Februar 2018 bis 2021 verlängert. Dem Vernehmen nach, soll er beim FC Arsenal 400.000 Euro pro Woche kassieren. © getty 6/20 Außerdem hatte Özil-Berater Erkut Sögüt zuletzt im Gespräch mit Goal und SPOX jegliche Absichten seines Klienten, Arsenal im Winter zu verlassen, dementiert: "Mesut steht zu 100 Prozent zum FC Arsenal. Er will bei keinem anderen Klub sein." © getty 7/20 INTER MAILAND: Die Beraterin und Ehefrau von Mauro Icardi hat über die Zukunft ihres Mannes verraten: "Sein Vertrag wird verlängert!" Zuvor sprach sie von einem Interesse mehrerer internationaler Topklubs. © getty 8/20 SCHALKE: Moratas Wechsel zu Atletico könnte Auswirkungen auf einen möglichen Kalinic-Transfer haben. Schalke soll den Kroaten seit längerem im Visier haben. Angesichts des Morata-Wechsels rückt eine Kalinic-Leihe mit Kaufoption näher. © getty 9/20 Wie die AS berichtet, soll der Kroate allerdings gute Gespräche mit Atletico-Trainer Simeone geführt haben und doch einen Verbleib in Madrid präferieren. S04-Sportvorstand Heidel dementierte darüber hinaus, sich mit Kalinic getroffen zu haben. © getty 10/20 Während die Knappen jedoch bislang trotz großer Ankündigungen noch gar nicht auf dem Markt tätig geworden sind, droht nun nach Naldo der nächste Abgang. Liverpool soll einem "Sun"-Bericht zufolge seine Fühler nach Weston McKennie ausgestreckt haben. © getty 11/20 Das Boulevardblatt berichtet von einem 22-Millionen-Euro-Angebot, dass noch in diesem Monat oder erst im Sommer bei den Königsblauen hinterlegt werden soll. © getty 12/20 Bei Franco di Santo stehen die Zeichen dagegen ganz klar auf Abschied. Der Stürmer wurde von Tedesco bereits aussortiert. Der Sender "Fox Sports" vermeldete bereits den chilenischen Klub Colo Colo als Abnehmer. © getty 13/20 FC BAYERN: Yannick Carrascos Berater bestätigte unlängst, dass sein Klient nach Europa zurückkehren will. Die Familie fühle sich nicht wohl in China. Seine Ehefrau sprach zudem von "Angeboten aus Deutschland, Spanien, England und Italien". © getty 14/20 Carrasco ist in erster Linie Außenspieler, würde anhand seiner Position ins Münchner Anforderungsprofil passen. Bereits im vergangenen Winter existierten Gerüchte um Carrasco und die Bayern. © getty 15/20 Das war jedoch vor dessen Wechsel nach China zu Dalian Yifang. Der Belgier konnte zuletzt jedoch weder beim Klub noch in der Nationalelf überzeugen und birgt ein gewisses Risiko. © getty 16/20 Finanziell käme aus deutscher Sicht wohl nur noch der BVB in Frage. Immerhin bezahlte Dalian Yifang 30 Mio. Euro für den Belgier. Dortmund hätte nach dem prominenten Abgang von Christian Pulisic zu Chelsea Bedarf auf der Außenbahn. © getty 17/20 Timo Werner brachte sich mit Aussagen nach dem Spiel von RB in München selbst dort ins Gespräch. RB versucht bisher vergeblich, den Vertrag (2020) zu verlängern. Wäre wohl eher Transferziel für den Sommer. Auch der BVB und Real sollen interessiert sein. © getty 18/20 FC VALENCIA: Michy Batshuayi hat keine Zukunft in Spanien. Die Leihe bei den Fledermäusen soll noch im Winter beendet werden. Allerdings stellt sich sein Hauptarbeitgeber, der FC Chelsea, noch quer, den Belgier zur AS Monaco zu transferieren. © getty 19/20 Grund: Monaco will Batshuayi erst einmal nur bis zum Saisonende ausleihen. Chelsea hingegen würde den Ex-BVB-Star am liebsten sofort verkaufen. Der FC Everton soll nach Angaben des "Telegraph" bereit sein, 45 Millionen Euro für ihn zu bezahlen. © getty 20/20 Der "Batsman" wiederum soll jedoch kein Interesse an einem Wechsel zu den "Toffees" haben. Chelsea zögert, Valencia ist genervt. "Er trainiert mit uns, aber wir sind uns alle einig, dass er keine Zukunft bei uns hat", so Valencia-Coach Marcelino Garcia.

Sanches darf (noch) nicht weg - Tuchel holt Paredes

Gerade bei Sanches deuten die Zeichen eher auf Abschied. "Ich möchte einfach das Beste für mich und wenn es das Beste ist, zu bleiben, dann bleibe ich. Wenn es für mich das Beste ist, zu gehen, dann gehe ich. Ich möchte mehr spielen", sagte der 21-jährige Portugiese während des Wintertrainingslagers in Katar gegenüber Sport1.

Ausgerechnet Tuchel bringt sich als potentieller Abnehmer für Sanches in Stellung. Kovac bestätigte das Interesse der Pariser an dem Europameister, schob einem Transfer im Januar jedoch genauso wie der BVB im Fall Julian Weigl einen Riegel vor. "Ich bin davon überzeugt, dass Renato das nächste halbe Jahr viele Spiele machen wird. Wir können unseren Kader nicht reduzieren", sagte der FCB-Coach.

Wie französische Medien berichten, lehnten die Bayern in der vergangenen Woche eine 20-Millionen-Offerte des Scheichklubs ab. PSG reagierte und gab am Dienstag die Verpflichtung des Argentiniers Leandro Paredes von Zenit St. Petersburg bekannt. Eine 47 Millionen Euro teure Notlösung, durch die Tuchel hofft, endlich die von Routinier Thiago Motta hinterlassene Lücke auf der Sechser-Position zu schließen.

Ob er nach der Absage von Wunschspieler de Jong und der schweren Knöchelverletzung von Marco Verratti mit Paredes allein gänzlich zufrieden ist, bleibt abzuwarten. So oder so: Europas Mittelfeld-Markt ist durch den Wechsel von de Jong schon jetzt angekurbelt.