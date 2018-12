Mexiko: Diego Maradona verpasst mit Dorados de Sinaloa den Aufstieg

Diego Maradona (58) hat als Trainer des mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa das Finale der Apertura-Meisterschaft verloren und damit den angestrebten Aufstieg verpasst.

Die Mannschaft des Weltmeisters von 1986 verlor das Rückspiel bei Atletico de San Luis Potosi 2:4 (2:3, 1:1) nach Verlängerung. Das Hinspiel hatten die Dorados mit 1:0 gewonnen.

Maradona musste die Partie von der Tribüne aus verfolgen, nachdem er im Hinspiel nach einem Wutausbruch über einen angeblich fälligen Elfmeter vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt worden war.

In Culiacan unternimmt Maradona einen weiteren Anlauf als Trainer. Zu den vorherigen Stationen des Vizeweltmeisters von 1990 gehörte auch der Posten des argentinischen Nationaltrainers. Vor seinem Engagement in Mexiko hatte Maradona zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Coach gearbeitet.